Lazio, prove di rinnovo per Acerbi: il club vuole premiare il difensore

Sulle scrivanie di Formello non ci sono soltanto i contratti in scadenza. La Lazio, oltre a trattenere Luis Alberto, Lulic e Parolo, vuole blindare altri big. E’ il caso di Francesco Acerbi, sempre più leader dello spogliatoio e della difesa. Il Coronavirus ha fermato il calcio sul campo, ma i contatti tra le società e i procuratori proseguono via telefono. Le trattative non si fermano, anche se quella tra l’ex Sassuolo e la Lazio sarà una formalità. L’intento di entrambe le parti è prolungare il matrimonio fino al 2024 con un adeguamento dell’ingaggio. Insomma, un premio per “Ace”, che negli mesi aveva attirato le attenzioni di Inter, Juventus e Chelsea. Una scelta societaria che ha trovato d’accordo, ovviamente, anche Simone Inzaghi, il primo a volere Acerbi due estati fa come sostituito di de Vrij in difesa. Le cifre che andrebbe a guadagnare il classe ’88 sono top secret, ma tra premi e clausole potrebbe sfiorare l’ingaggio di altri top player in rosa. Intanto, regna l'incertezza sulla ripresa degli allenamenti, inizialmente previsti per oggi pomeriggio e annullati ieri sera con una nota sul sito ufficiale. Giovedì 26 marzo potrebbe essere il giorno in cui biancocelesti torneranno in campo. Si attendono novità in serata.