Lazio, prove di Champions contro il Sassuolo

La testa ora è decisamente più libera. Il passaggio ai sedicesimi di Europa League ha tolta una preoccupazione alla Lazio. D’ora in avanti, almeno fino a febbraio quando inizieranno gli scontri diretti di coppa, i biancocelesti potranno pensare esclusivamente al campionato. C’è un quarto posto da difendere con le unghie e con i denti. Oggi il Sassuolo, poi la sosta e domenica 25 il Milan. Due scontri importanti per confermarsi sul podio Champions e perché no provare ad allungare in classifica proprio sui rossoneri, impegnati stasera contro la Juventus. Ecco perché la sfida del Mapei acquista una doppia importanza. Inzaghi sa bene quanto sia fondamentale vincere contro gli emiliani e per questo sta tenendo tutti sulla corda. Unico assente Caicedo, tornerà dopo la sosta. Per il resto tutti in campo compresi i due “infortunati” Leiva e Badelj. Recuperi prodigiosi a fronte delle diagnosi iniziali: «Dovrò parlare con loro e valutare con lo staff medico, i ragazzi hanno dato buone risposte» spiega Inzaghi. Fuori dalle prove tattiche Cataldi: realtà o finzione? Chiaro che il tecnico faccia anche molta pretattica, una consuetudine di questa stagione. Prova una formazione e puntualmente cambia qualcosa all’ultimo. Inzaghi vorrebbe schierare il suo pupillo brasiliano col Sassuolo: Lucas e il tecnico stanno pressando lo staff medico, ma il suo rientro dal primo minuto potrebbe essere troppo rischioso. Se oggi darà rassicurazioni dal punto di vista fisico, Leiva comunque giocherà, altrimenti toccherà a Badelj, che sta pregando il mister di scendere in campo dal primo minuto così da non perdere la convocazione per i prossimi impegni della sua Nazionale. Dopo le prove di ieri, il ballottaggio rimane, sicuri invece del posto Parolo e Milinkovic. Patric potrebbe sostituire a destra Marusic, reduce da una botta alla schiena. Si riprenderà la fascia Lulic a sinistra, così come Radu e Luiz Felipe al centro con Acerbi.IL MAGO«Ho un grande gruppo a disposizione. Chiunque chiamo in causa cerca sempre di mettermi in difficoltà » ammette il tecnico biancoceleste che punta proprio sull’unione dello spogliatoio che andare oltre ogni ostacolo. Qualche scricchiolio c’è stato. Lui corre ai ripari parando critiche e smontando eventuali casi. Già perché il fatto che lo spagnolo dopo i 57 minuti di Parma del 21 ottobre è tornato in campo giovedì negli ultimi 10 minuti della sfida con il Marsiglia. Inzaghi ci crede e vuole recuperarlo a tutti i costi. Se non oggi quando? Verrebbe da dire. Nel senso che Luis Alberto oggi dovrebbe partire dal primo minuto: «È un giocatore importantissimo e io non lascio indietro uno così». Parole al miele. Lo scorso anno all’andata fu proprio lo spagnolo ad avviare la rimonta con una punizione da applausi. Quelli che sono pronti a fare i quasi mille tifosi laziali che oggi saranno a Reggio Emilia per spingere la squadra sempre più in alto. Pronto anche uno striscione in ricordo di Gabriele Sandri nell’undicesimo anniversario della sua morte.