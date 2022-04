Lazio, prosegue la tattica sotto gli occhi di Sarri: Pedro in forte dubbio per il Torino

Prosegue la preparazione della Lazio in ottica Torino. Allenamento dopo allenamento, rigorosamente con la tattica protagonista, i biancocelesti si stanno avvicinando al prossimo impegno ufficiale. Sabato sera allo stadio Olimpico la squadra di Sarri sarà chiamata a confermare i passi in avanti visti contro Sassuolo e Genoa e in generale nelle ultime cinque partite, durante le quali l’unico stop è corrisposto al derby. Un passo falso che ha colpito nel profondo il Comandante e che che quest’ultimo ricorda sempre ai suoi calciatori per evitare nuovi tracolli del genere in un determinante finale di stagione.

Lazio, ancora tattica senza Pedro: spagnolo a rischio per il Torino

L’obiettivo principale resterà la qualificazione in Europa League, epilogo determinante anche a livello economico per la società in attesa di novità dalla Figc sui limiti dell’indice di liquidità. Tutti discorsi però che Sarri ora mette in secondo piano per concentrarsi al massimo sulla spiegazione di quello che si aspetta dai suoi calciatori. Così oggi dopo un riscaldamento incentrato sul torello il Comandante ha dato il via a una lunga sessione di prove tattiche, stavolta senza reparti divisi. Prima i due 4-3-3 hanno attaccato a turno la stessa porte, mentre in seguito si sono affrontati in una partita a campo ridotto. In base a quanto emerso sul campo centrale di Formello i biancocelesti non dovrebbero mutare molto contro il Torino rispetto a quanto visto nelle ultime due uscite. L’unico a rischio è Patric con Luiz Felipe che scalpita per riprendersi il posto da titolare. Sta bene anche Radu, ma per lui sarà più difficile spuntarla su uno tra Marusic e Lazzari, entrambi reduci da una prestazione sopra le righe a Marassi. Rischia infine di non esserci un ballottaggio in attacco. Anche oggi infatti non si è allenato Pedro (così come ieri). L’esterno canario non dovrebbe allenarsi nemmeno domani per un problema muscolare e per questo motivo è fortemente in dubbio in ottica Toro.