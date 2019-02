Lazio, pronto un doppio colpo di mercato dal Savio

La Lazio ha pronti due colpi di mercato. Il campionato deve ancora finire ma la dirigenza biancazzurra и giа al lavoro. Occhi puntati in casa Savio. Giа a settembre la societа biancoceleste aveva bussato alla porta del club di Via Norma per chiedere informazioni riguardo a Fabio Ruggeri e Valerio Crespi, giocatori dell'Under 15 blues. Il difensore e l'attaccante classe 2004 stanno disputando una stagione a ottimi livelli, attirando ancora di piщ l’attenzione dei biancocelesti. Pare che il passaggio dei due calciatori tra le fila laziali sia cosa praticamente fatta.

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA