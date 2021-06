Costi quel che Kostic. Pur di restare alla Lazio Radu rinuncia a un miglior stipendio all’Inter d’Inzaghi, ora Tare può affondare sull’esterno serbo con l’aiuto dell’agente Ramadani. Ecco l’incontro nella capitale con l’Eintracht Francoforte per la formula e dettagli. Il nuovo ds Krosche e Holtzer (presidente del consiglio di vigilanza) sono sbarcati ieri sera col mandato di monetizzare il 28enne, sfrecciato a sinistra negli ultimi due anni (29 gol e 31 assist in 179 apparizioni). Sarri può però farlo giocare nel suo 4-3-3 a piedi invertiti, stile Callejon a Napoli. L’affare può decollare perché i tedeschi sono disponibili al prestito oneroso a circa 8 milioni con diritto di riscatto a 12-13 oppure al prestito a 2-3 con obbligo a 20, al raggiungimento per esempio della Champions, che porterebbe il cash ai biancocelesti. Così, dopo Kamenovic (occhio ai posti extra), il colpo vero può essere Kostic. Non serve per forza cedere subito Correa al Tottenham dell’estimatore Paratici per 35-40 milioni. In quel caso attesi due esterni: in piedi le candidature dello svincolato Jovetic, Rony Lopes e Ilicic.

CUORE

Chissà se va considerato per la fascia pure Julien Brandt: l’interesse è certo e confermato, ma al Dortmund è arretrato da mezz’ala come accaduto a Luis Alberto. Con Eriksen out, Inzaghi ha chiamato lo spagnolo, ma Lotito con 60 milioni fa muro. Così come per Lazzari, a meno che l’Inter (venduto Hakimi) non sborsi 20 milioni più bonus. Intanto bloccato Hysaj, ma se Manuel e Fares (ci sono il Torino e Cagliari con 8 milioni) o Marusic (occhio al Psg) dovessero dire addio, ci sono pure Nuno Tavarez del Benfica e Augustinsson del Werder nell’elenco. Radu resta al centro: dopo l’incontro di giovedì, ieri mattina ha chiamato Tare e accettato il rinnovo a 1,2 milioni per un anno più opzione per quello successivo. È una scelta di cuore rispetto all’ingaggio nerazzurro, la firma arriverà la prossima settimana al massimo. Avanzato anche il prolungamento sino al 2026 di Luiz Felipe, ma il Betis Siviglia con 20 milioni può tentare l’affondo. Valutato Nastasic come rinforzo dietro, in mediana Sarri insiste per Loftus-Cheek in prestito perché Nandez costa troppo al momento. Su Torreira in regia non è del tutto convinto. Prima del ritiro verrà presentata la nuova maglia della Lazio, ricorderà il 26 maggio. La prossima settimana Lotito vedrà Carolina Morace, tecnico Women, con il nuovo agente Moggi, per un rinnovo ora complicato.

