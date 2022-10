Lazio, prime prove tattiche anti Midtjylland: Sarri ritrova Luis Alberto

Un altro allenamento volge al termine a Formello e la Lazio ha già messo nel mirino il Midtjylland. D’altronde il calendario pazzo di questo 2022/23 non ammette pause e proprio per questo motivo dopo la bella vittoria di Bergamo Sarri ha iniziato subito a placare gli animi. Giusto essere soddisfatti di quanto fatto contro l’Atalanta, ma dopodomani ci sarà in ballo il passaggio del gruppo F di Europa League e il club capitolino, visti anche gli obiettivi stagionali, non potrà permettersi passi falsi.

Luis Alberto in gruppo

Tutti concetti che nel pomeriggio odierno Sarri ha ribadito in campo ai suoi calciatori. Oggi infatti il tecnico ha iniziato a lavorare tatticamente in vista della partita di giovedì. Prima riscaldamento con torello e attivazione atletica. Poi prove con due 4-3-3 contrapposti e infine palle inattive prima di rientrare negli spogliatoi. Questo il programma odierno al quale ha partecipato interamente Luis Alberto. Lo spagnolo ieri non si era visto in campo per un fastidio all’anca destra, ma oggi è tornato stabilmente in gruppo nonostante la sensazione di un possibile mal di pancia per lo scarso utilizzo. Nessun problema pure per Lazzari, in campo fino alla fine così come Patric, anche se lo spagnolo ha saltato inizialmente il torello col resto dei compagni. Aggregati dalla Primavera il portiere Magro, il terzino Marinacci e l’attaccante Castigliani. Unici assenti Bertini e Immobile, rispettivamente impegnati in un percorso di riabilitazione dagli stiramenti all’adduttore e al bicipite femorale. Domani pomeriggio andrà in scena la rifinitura dopo la conferenza di Sarri con un tesserato al suo fianco.