Lazio, prime prove anti Atalanta: Cataldi ai box, mentre Pedro lascia in anticipo la seduta

Riprendono le operazioni a Formello. Dopo il giorno di riposo, la Lazio è tornata ad allenarsi nel proprio centro sportivo. Nel mirino c’è l’Atalanta e a due giorni dal match Sarri ha cominciato a lavorare tatticamente con la sua squadra. Contro i bergamaschi sarà opportuno ripartire al meglio e soprattutto invertire un trend da incubo in casa visto che la vittoria in campionato non arriva da sei anni.

Lazio, l’allenamento pomeridiano a Formello

La Dea all’Olimpico è ormai diventata un tabù che Sarri cercherà di sfatare con il miglior 11 possibile. Nell’allenamento odierno infatti il tecnico ha iniziato a lavorare con quasi tutto il gruppo a disposizione. Cataldi ha svolto un allenamento differenziato con tanto di corsa con scarpe da ginnastica, ma proverà a stringere i denti già da domani. Oltre lui non si è allenamento ovviamente l'infortunato Radu. Torello, attivazione atletica e rapidità, poi largo alle prove tattiche con tanto di partita a campo ridotto e palle inattive alle quali non ha partecipato Pedro. Questo il programma dell'antivigilia. Domani pomeriggio dopo la conferenza di Sarri, prevista alle ore 14, andrà in scena la rifinitura.

Una delegazione del club in Vaticano

Intanto nella mattinata odierna una delegazione del club composta dal dg del settore giovanile e della Women, Enrico Lotito, dalla dott.ssa Cristina Mezzaroma e dai calciatoriè stata accolta nella Sala Clementina in Vaticano. Udienza privata da Papaper un’iniziativa inserita tra gli eventi dedicati alla Giornata Mondiale del Malato che si celebrerà sabato 11 febbraio. Queste le parole del presidente: «È fondamentale dare sostegno a tanti soggetti fragili definiti “malati invisibili” dalla società, offrendo loro un aiuto concreto che possa alleviare il dolore non solo fisico, ma anche e soprattutto psicologico». Con l’occasione partirà anche il progetto “Insieme vinciamo il dolore”, con tanto di maglia che la Lazio indosserà durante il riscaldamento di sabato sera.