Lazio Primavera, ai quarti di Coppa ci va la Juventus grazie al gol di Cerri. Luka Romero sfortunato, colpisce il palo

Niente da fare per la Lazio Primavera. I biancocelesti falliscono il colpaccio con la Juventus. I bianconeri si impongono 1-0 a Vinovo e approdano ai quarti di finale di Coppa Italia. Decisiva la rete di Leonardo Cerri, classe 2003 alto 198 cm nato a Roma. Sorride l’ex tecnico biancoceleste Bonatti, mentre Calori dal canto suo non può lamentarsi per quanto visto. La sua Lazio ha venduto cara la pelle contro un avversario di categoria superiore costringendolo ad una vittoria di misura.

ROMERO RESTA AL PALO – Come preannunciato ieri, Luka Romero si candidava per rientrare tra i protagonisti del match e in effetti è stato il più pericoloso dei suoi. L’esperienza che sta facendo con la prima squadra si fa sentire. Il classe 2004 con i più piccoli cerca sempre il pallone, anche se a volte lo cerca così tanto da dimenticarsi i compiti offensivi. Era attesa la scintilla che gli permettesse di sbloccarsi in stagione, ma bisognerà ancora attendere. L’occasione più ghiotta c’è stata al 17’, subito dopo il vantaggio bianconero.

L’estremo difensore juventino, Scaglia, sul giro palla gli regala la sfera. Romero si sistema per calciare col mancino, ma la conclusione si stampa sul palo. Durante la gara il talento biancoceleste si è messo in proprio in altre due situazioni. Al 67’, partendo defilato sulla destra, è rientrato tentando con poca fortuna il “tiraggiro” alla Insigne. Dieci minuti più tardi eccolo spostarsi nella zona centrale di campo, superare l’avversario e lasciar partire un diagonale finito di poco al lato. 90 minuti, tanti movimenti, ma per la prima perla bisognerà ancora aspettare. Romero e la Lazio restano al palo.