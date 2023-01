Lazio, prima seduta del 2023 con tattica per Sarri. Si rivedono Cataldi e Luis Alberto

Dopo un solo giorno di riposo per il primo dell’anno la Lazio è subito tornata in campo. Primo allenamento del 2023 a Formello per i biancocelesti, pronti per la ripartenza ufficiale della Serie A. Sarri continua a tenere i suoi calciatori sull’attenti in vista di una trasferta impegnativa su tutti i fronti come quella del Via del Mare. Il Lecce in sei gare casalinghe è crollato di misura solamente contro Inter e Juventus, motivo in più per non abbassare la guardia in vista della corsa alla Champions, obiettivo stagionale.

Lazio, Sarri ritrova Cataldi e Luis Alberto

Un obiettivo importante per il quale il presidente Lotito sul mercato ha deciso di aiutare Sarri, ma prima vorrà anche delle risposte sul campo. La prima arriverà mercoledì, ma nel frattempo il tecnico dovrà sciogliere alcuni dubbi. Di certo ha iniziato oggi, ma proseguirà anche nella giornata di domani, con la rifinitura che sarà in mattinata prima della partenza verso il Salento. Le due notizie di giornata per il Comandante sono stati i rientri di Cataldi e Luis Alberto. Il regista ha svolto tutto il programma: torello, attivazione atletica, rapidità e prove tattiche con partitella. Lui potrà puntare a una maglia dal 1’. Diverso il discorso dello spagnolo che comunque è tornato con i compagni, ma ha saltato la partita con i contrasti. Lo spagnolo punta comunque a una convocazione. L’unico assente quest’oggi è stato Gila, mentre dalla Primavera sono stati aggregati Floriani Mussolini e Coulibaly.