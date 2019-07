Lazio, è Lazzari il primo botto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette anni a fare il treno, adesso Lazzari prende l’aereo. Sarà a giorni nella capitale per sposare la Lazio. L’accordo con Lotito c’è da tempo, un quinquennale da 1,2 milioni a stagione. Finalmente però ieri il presidente Mattioli ha spezzato il cordone. Fumata bianca con la Spal a nove milioni più due di bonus, Murgia a Ferrara nell’affare con controriscatto voluto da Tare. Proprio Alessandro ha parlato a Manuel dell’ambiente biancoceleste, Lazzari a Roma vuole continuare a volare. Sempre più in alto, senza mai più precipitare. Ha rischiato tanti anni fa di cadere, a 16 anni aveva addirittura pensato di smettere. L’operaio di Trissino («Se non avessi giocato a calcio avrei lavorato in fabbrica») era stato scartato dagli Allievi del Vicenza, i suoi genitori lo convinsero a continuare la scalata. Dal Montecchio in D, nove anni dopo, Lazzari vedrà – dopo il primo affaccio in Nazionale allo stadio Da Luz col Portogallo – l’Europa. Non vedeva l’ora di lasciare le vacanze in Sardegna per mettersi all’opera. Ha parlato con Inzaghi e gli ha promesso che scartavetrerà quella fascia destra con la sua voglia. A 25 anni Manuel ha la fame di un ragazzino appena arrivato dalla Primavera.RECOMPRAInvece comincia ufficialmente a luglio la sua nuova avventura, dopo un’altra annata strepitosa in Serie A. Otto assist l’anno scorso a Ferrara, Lazzari ha messo la marcia più alta. Il suo idolo è Cancelo, eppure lo ha superato in ogni numero nell’ultima annata. Perché nessuno come Manuel va sul fondo e crossa. Ha persino inaugurato su Youtube un tutorial su come si fa: «Ho studiato tanto. Prima ero veramente scarso, saltavo l’uomo e lanciavo la palla in curva». Mister Semplici lo ha trasformato in una macchina, Inzaghi lo farà sfrecciare a 200 all’ora. Per Auronzo Lazzari ha già fatto il pieno di euforia. Contento della fumata bianca, anche l’ex compagno Murgia. Ama la Lazio, ma vuole giocare con continuità. Alessandro potrà tornare a Formello (c’è il diritto di recompra a 14 milioni) se riuscirà a emergere a Ferrara.ATTACCOCon parte dei soldi di Lazzari invece la Spal riscatta Petagna dall’Atalanta. Fuori un’alternativa per l’attacco dunque dalla margherita. Spunta invece Fedor Chalov con furore dalla Russia: 21enne, classe 1998 del CSKA Mosca, ha già esordito a marzo pure con la Nazionale. Con 17 centri (15 in Russian Premier League, 2 in Coppa), quest’anno si è esaltato in un 3-4-2-1 molto simile a quello della Lazio. Perché è abile a muoversi sul filo del fuorigioco e ha un innato fiuto del gol: il 12 dicembre scorso ha segnato al Bernabeu in Champions League, nella clamorosa vittoria del Cska (0-3) contro il Real Madrid. Viene paragonato a Shevchenko e spera di ripercorrere la carriera del bomber ucraino, magari proprio con la maglia biancoceleste in Serie A. Ci sono Arsenal e Valencia però pure in fila. Costa 20 milioni, quelli che la Lazio aveva accantonato per Wesley ormai sfumato. Inzaghi però è ancora convinto di poter trattenere a Formello Caicedo, con o senza rinnovo. Questo può far cambiare ogni piano.