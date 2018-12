Lazio, pranzo di squadra a Formello. Lotito: «Uniti si vince»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima l’allenamento, poi gli auguri. In casa Lazio si brinda aspettando la trasferta di Bologna, in programma mercoledì. Un pranzo veloce in un ristorante vicino al centro sportivo biancoceleste. L’occasione per salutarsi a poche ore dal Natale. I calciatori trascorreranno la vigilia con le rispettive famiglie, domani, invece, partiranno alla volta dell’Emilia Romagna. «Faccio gli auguri a tutti, soprattutto ai tifosi - ha detto il presidente Lotito a Radio Incontro Olympia -. Speriamo di conservare il quarto posto. Mi auguro soprattutto unità, perché solo tutti insieme si vince. Separati, purtroppo, non si raggiungono i risultati».