Lazio-Porto, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

La Lazio si gioca l'accesso agli ottavi di Europa League tra le mura amiche dell'Olimpico, dove a fare visita è il Porto. Si riparte dall'2-1 dell'andata per i portoghesi che lascia ogni scenario possibile aperto: da quest'anno, ricordiamo, non è più valida la regola del gol in trasferta. Maurizio Sarri può tornare a fare affidamento su Ciro Immobile e Acerbi: il primo dovrebbe scendere in campo dal 1', mentre per il difensore si prospetta la panchina. Conceição punta tutto su Toni Martinez, mattatore nel match del Do Dragao.

Lazio-Porto, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 26 Radu; 21 Milinkovic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 11 Cabral. All.: Sarri

PORTO (4-3-3): 99 Diogo Costa; 23 Joao Mario, 19 Mbemba, 3 Pepe, 12 Zaidu; 25 Otavio, 16 Gruijc, 8 Uribe; 50 Vieira, 29 Toni Martinez, 11 Pepê. All.: S. Conceição

Dove guardarla in tv e diretta streaming

Lazio-Porto, in programma giovedì 24 febbraio alle 18.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (ch. 2549. Il commento live testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.