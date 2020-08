​Lazio, porte girevoli: in arrivo Consigli del Sassuolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuori Proto, dentro Consigli. Dovrebbe essere questo il cambio previsto per il ruolo di secondo portiere della Lazio. L’ex Olympiakos non ha convinto a Formello. Nello spogliatoio si è ritagliato uno spazio importante. Nessuno ha mai messo in discussione il suo carisma e la sua esperienza, ma non ha mai impensierito Strakosha, sicuro di un posto da titolare anche in coppa. Thomas, classe ’95 cresciuto nella Primavera della Lazio, è il portiere del presente e del futuro, chiamato negli ultimi due anni agli straordinari in Serie A e in Europa League. Per questo la Lazio sta pensando di affiancargli un secondo portiere affidabile, che già si sia confrontato con il campionato italiano. Un profilo che possa far rifiatare l'albanese e all'occorrenza sostituirlo. La richiesta di Simone Inzaghi è Andrea Consigli del Sassuolo. L’asse con la società neroverde è caldo fin dati tempi del trasferimento di Acerbi. C’è ancora differenza tra richiesta e offerta, ma sensazione è che le parti possano trovare un accordo a breve. Del resto, Consigli avrebbe già dato il suo assenso per trasferisti a Formello. Come terzo portiere verrà confermato Guido Guerrieri.