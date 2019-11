Da Piola a Immobile, quota 100 si tocca sempre a San Siro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No, non può essere soltanto una bella coincidenza. Deve esserci per forza qualcosa di mistico che spieghi come la Lazio e Immobile abbiano finito per combaciare come due pezzi di un puzzle. Luci a San Ciro per illuminare il talento di un attaccante che non smette di stupire. Generoso e testardo. Eccolo l’attaccante da cento gol in serie A. Un’altra perla di una collezione infinita e in continuo aggiornamento. Una capocciata a castigare Donnarumma. Sì Immobile è nel firmamento biancoceleste. E non ci è finito mica in un modo qualunque. No, perché il centesimo gol lo ha segnato esattamente nello stesso stadio e contro la stessa squadra contro cui arrivò in tripla cifra anche l’inarrivabile. Sì, proprio quel Silvio Piola vanto dei laziali e di tutta Italia. A pensarci bene anche la data è simile: 15 ottobre 1939. Ottanta anni e venti giorni dopo Ciro ha fatto anche di più mettendo il suo nome in un’altra casella con la scritta record. Piola fece 100 gol in 148 gare, Immobile ne ha impiegata una in meno. Coincidenze? No affatto. Perché il destino ha voluto che Ciro superasse anche Meazza, esattamente quel Peppìn a cui è intitolato San Siro. Dividevano il primato di 12 gol in 10 gare, Immobile ha fatto ancora meglio segnandone 13 in 11 partite. Meazza, invece, nei due campionati da record 1933/34 e 1935/36, si era fermato. Ciro è anche il più veloce della storia della Lazio a raggiungere quota 100 gol in biancoceleste: 1169 giorni, davanti a Signori, 1334, Chinaglia 1960, Piola 2226, Rocchi 2600, Giordano 3025. Non segnava a San Siro dalla tripletta nel 2017. Voleva questo traguardo e se lo è preso. Ci ha provato tre volte prima di riuscirci.SETTEBELLEZZEPrima la parata di Donnarumma, poi la traversa e infine ecco la pennellata su un quadro che vale 100. Perfetto il crossi di Lazzari, bellissima la girata di Ciro. Rete da bomber di razza. Va in gol da sette gare consecutive (Genoa 1, Bologna 2, Atalanta 2, Fiorentina 1 e uno al Milan appunto). E’ uno dei tre senatori della squadra. Gli è bastato poco per prendere i gradi. Nello spogliatoio è sempre quello che porta il sorriso. E passi se qualche volta ha esagerato contestando alcune decisioni di Inzaghi. E’ un sanguigno vuole sempre vinte e non ci sta a doversi arrendere. Ecco perché ha reagito male a quella sostituzione contro il Parma. Ha capito la lezione e quella rabbia l’ha trasformata in energia positiva. Milano e il Milan continuano ad incrociare la sua strada. Nel 2018 gli allora ad e ds Fassone e Mirabelli avevano provato a vestirlo di rossonero. Un lungo corteggiamento a suon di promesse e milioni. Esattamente 7,5 a stagione. Lotito disse no, Inzaghi contribuì in maniera determinante a blindare il suo bomber. Immobile ha ripagato tutti con gli interessi.