Lazio, Immobile ha eletto il suo erede al trono biancoceleste

Sul trono del re. Il piccolo Mattia, terzo genito di Ciro Immobile e Jessica Melena, posa con il completino della Lazio su una sedia in stile Luigi XVI, che ha lo schienale rivestito con una maglia del club biancoceleste. «Sono io il bomber di casa», si legge nel post che la mamma pubblica su Instagram, spiegando che «per farlo stare fermo ha dovuto usare un lecca lecca». Insomma, la famiglia Immobile, dopo i balli, le ricette e tanti divertenti siparietti, apre ancora le porte di casa ai social network. Un modo per sentire i follower più vicini e per ingannare il tempo durante l’emergenza legata al Coronavirus. Ultimo aggiornamento: 18:49

