Petkovic tifa Inzaghi: «Scudetto? Un passo alla volta, ma Simone può farcela»

«Lo scudetto? Step by step. La Juventus ha creato una striscia vincente, ma il calcio è strano ed imprevedibile, ci si deve credere fino alla fine perché è possibile». Parola di Vladimir Petkovic, oggi ct della Svizzera, ieri allenatore della Lazio che trionfò contro la Roma in finale di Coppa Italia. Era esattamente il 26 maggio. Una data indelebile per il bosniaco che a distanza di sette anni ripercorre con la mente quell’impresa firmata da Lulic al minuto 71: «Ogni volta che incontro un laziale mi ricorda quella partita - ammette il tecnico a Radiosei nella trasmissione “Quelli che…” di Guido De Angelis -. In quei momenti era importante vincere il trofeo, ma solo ora si vede quanta importanza ha avuto questa partita per il futuro delle due squadre». Lazio di oggi gli piace, cerca di seguirla appena può: «Ho visto il 90% delle partite. Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro ed è importante la compattezza che c’è tra tifosi, squadra e società». Insomma, il legame tra Petkovic e il club biancoceleste sembra indissolubile: «Io non ho nessun problema, nel mio cuore c’è sempre la Lazio e le persone con cui ho lavorato. Mai avuti problemi anche con il presidente, ha dato tanto valore alla Lazio e, in questi anni, con Tare ed altri membri dello staff hanno creato una società forte ed una squadra che lotta anche per vincere il campionato». Parole al miele e attestati di stima in attesa della ripresa del calcio, almeno in Serie A.