La rivoluzione è nell’aria. E le prime avvisaglie cominciano a vedersi. Per la comunicazione istituzionale c’è Roberto Rao ex deputato Udc ed ex membro del Cda di Poste Italiane. Attualmente fa parte del Cda del Monte dei Paschi di Siena. Non è il solo innesto perché a breve arriverà anche un media social manager. Il nome che piace molto al presidnete Lotito è quello di Tommaso Longobardi che attualmente ricopre lo stesso ruolo per Giorgia Meloni.

