Lazio, penultima rifinitura della stagione: Sarri non cambia contro la Cremonese, ma vuole premiare Radu

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Cremonese, match che varrà ancora tanto. Dopo i determinanti tre punti di Udine, la Lazio dovrà confermarsi al secondo posto per chiudere in bellezza una stagione nettamente sopra le aspettative in campionato e per farlo dovrà rimandare i festeggiamenti dopo i 90 minuti di domani. Prima ci sarà solo spazio per il 26 maggio e Radu, poi si potrà pensare alla gioia per il ritorno nell’Europa che conta, magari già con la certezza del secondo posto.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Appuntamento poco dopo le 16:30 in campo quindi a Formello per la rifinitura in ottica Cremonese. Riscaldamento diviso tra torello, attivazione atletica e rapidità, poi largo alle prove tattiche e le palle inattive. In base a quanto visto sul campo, Sarri sembra orientato a schierare la formazione vista alla Dacia Arena. In porta ci sarà come sempre Provedel. Casale e Romagnoli saranno i centrali, mentre sulle fasce col forfait di Marusic per ernia inguinale, il favorito a destra resta Lazzari, con Hysaj in vantaggio su Pellegrini e Radu che scalpita per qualche minuto a gara in corso nella sua ultima partita all'Olimpico. In cabina di regia senza Cataldi, Marcos Antonio è tornato, ma il titolare sarà Vecino con accanto Milinkovic e Luis Alberto, entrambi diffidati. Davanti infine si procede verso il solito tridente: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Marusic.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic.

Squalificati: -

Cremonese (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Vasquez; Galdames, Meité, Castagnetti, Valeri; Okereke, Ciofani. All.: Ballardini.

Indisponibili: Chiriches, Benassi, Dessers.

Diffidati: Afena-Gyan, Okereke.

Squalificati: -