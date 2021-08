Mercoledì 18 Agosto 2021, 21:32

Fumata bianca per Pedro. La Lazio è convinta di portarlo addirittura a Empoli. Non é ancora ufficiale, ma manca davvero poco. La Roma, nonostante sia un giocatore fuori rosa, fa ancora resistenza perché manca l’accordo definitivo sull’indennizzo, ma da Formello sono sicuri che entro domani tutto verrà sistemato. Un’operazione storica, visto che era dal 1985 che non c’era un passaggio di giocatori diretto tra le due squadre della Capitale, l’ultimo fu di Astutillo Malgioglio. Velocissima come non mai è stata in questo mercato, la Lazio è pronta ad assicurare al giocatore un biennale da 2,5 milioni di euro più bonus. I contatti tra i due club sono cominciati questa mattina tra Tare e il general manager giallorosso Pinto. Quest’ultimo ha assecondato il desiderio del giocatore di andare dall’altra parte del Tevere, a patto che venisse riconosciuto un indennizzo alla Roma.

Lazio, quasi fatta per Pedro dalla Roma

Si é partiti da una richiesta di 2 milioni per scendere, col passare delle ore, a un principio di accordo di circa un milione senza presenze e bonus come la qualificazione in Champions o la conquista di un trofeo. Singolare e paradossale che la Roma per prendere questi soldi debba sperare in un risultato positivo della Lazio. Si lavora su queste basi ma se dovesse esserci un intoppo dell’ultimo momento sui soldi, Pedro è pronto a intercedere in prima persona.

L’accelerata c’è stata anche grazie a Lotito, che sta sistemando l’indicatore di liquidità e domani attende l’ok per i tesseramenti di Felipe Anderson, Hysaj, Romero e Radu, poi ovviamente, se tutto filerà liscio, anche per quello di Pedro che, una volta effettuate le visite mediche, sarà perfino pronto per Empoli, dove, se andrà, partirà naturalmente dalla panchina.