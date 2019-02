Lazio, Pedro Neto: «Mi sono ambientato grazie ai romani». Luis Alberto torna in gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è innamorato di Roma e dei romani, Pedro Neto. Il portoghese della Lazio classe 2000, arrivato con la formula del prestito oneroso dal Braga nel 2017, è il testimonial biancoceleste della "Junior Tim Cup - Il calcio negli oratori”. Un pomeriggio alternativo nella parrocchia Sant’Anna in via di Torre Morena, a Roma, insieme al romanista Davide Santon per presentare il torneo di calcio organizzato da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. «Se non avessi giocato a calcio, avrei fatto hockey sui pattini come mio padre - confessa ai ragazzi presenti l'esterno - Cosa mi piace di più di Roma? Le persone, che mi hanno aiutato molto, e il clima. Nel calcio, invece, è molto importante il fair play, significa rispettare l’avversario nonostante il confronto».RIENTRIIntanto, Luis Alberto è tornato in gruppo. All'indomani dell'eliminazione con il Siviglia in Europa League, Simone Inzaghi ritrova una pedina importante del suo scacchiere. Contro il Milan, martedì prossimo nell'andata della semifinale di coppa Italia in programma all'Olimpico, "El Mago" tornerà a giocare titolare. Non ci saranno, invece, Radu, squalificato per quattro turni, e gli infortunati, Wallace, Bastos e Luiz Felipe. Insomma, una formazione d'emergenza che potrebbe costringere il tecnico ad arretrare Leiva come centrale, magari in pacchetto a 4 in coppia con Acerbi e com Romulo e Lulic esterni.