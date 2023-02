Lazio, Pedro verso il rientro contro la Sampdoria: ecco la maschera per lo spagnolo

Mentre Sarri si interroga sulla migliori formazione da poter schierare contro il Cluj, riceve buone notizie dall'infermeria. Ieri il tecnico della Lazio si era espresso così sui vari forfait in conferenza stampa: «Milinkovic è tornato a Formello in condizioni non presentabili. Non ha fatto allenamenti, ma solo palestra. Zaccagni ha la febbre, Romagnoli è in via di guarigione e dovrebbe avere un controllo oggi o domani. Radu non ha ancora fatto i controlli. Pedro dovrebbe avere un controllo e si spera nella rimozione dei tamponi. Se gli viene fatta la mascherina può tornare ad allenarsi».

Lazio, ecco la maschera per Pedro

Detto, fatto. Lo spagnolo infatti è pronto per tornare ad allenarsi col resto dei compagni mettendo nel mirino la sfida contro la Sampdoria, tutto grazie a una due maschere. L'esterno della Lazio, reduce da un intervento chirurgico al setto nasale, indosserà una protezione al viso quando sarà chiamato a scendere in campo da Sarri. Lo spagnolo, per l'occasione, si è affidato alle cure del dottor Leonardo Giuliani, tecnico ortopedico e posturologo che nel suo centro specialistico di Vetralla ha preparato e consegnato all'ex Barcellona due maschere. Una classica in carbonio, ultraleggera e sottile per le gare ufficiali e una in fibra di vetro e titanio che, oltre ad assicurare la massima sicurezza al giocatore, avrà sulle fratture ossee degli effetti benefici simili a quelli della magnetoterapia. Un doppio aiuto per tornare nel minor tempo possibile e incrementare un bottino stagionale che finora conta 5 gol e 3 assist.