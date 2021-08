Lazio, Pedro firma il contratto, si allena e Sarri lo prova in uno dei due tridenti d’attacco

Giovedì 19 Agosto 2021, 21:31 - Ultimo aggiornamento: 21:42

Il grande protagonista è Pedro. E’ la sua giornata. Firma il contratto con la Lazio, si allena e Sarri lo prova addirittura in uno dei due tridenti d’attacco. E’ solo una prova, anche perché in campo non è presente Felipe Anderson. Il brasiliano, che due giorni fa aveva effettuato dei controlli, è stato tenuto a riposo. Non dovrebbe essere niente di grave, solo a scopo precauzionale.

Dopo un allenamento leggero muscolare e una serie di scatti è cominciata la parte tattica con il consueto lavoro sul possesso palla. L'indicazione più interessante della seduta arriva proprio dal nuovo acquisto Pedro che è stato schierato nel tridente al posto dell'assente Felipe Anderson. Lo spagnolo, che ha mostrato una buona condizione fisica nonostante fosse un fuori rosa nella Roma, si è messo in evidenza, aiutato pure dal fatto che conosce bene i movimenti di gioco di Sarri. La partitella è finita 2-1 per i giocatori che indossavano il fratino grazie ai gol di Akpa Akpro e Immobile, con quello di Luiz Felipe che ha accorciato le distanze per l'altra squadra.

La prima conferenza

Domani, poco prima dell’ora di pranzo, ci sarà la prima conferenza stampa prepartita di Maurizio Sarri. Per disposizioni probabilmente legate all’attuale momento di situazione sanitaria, la società ha deciso che non sarà possibile seguirla dai giornalisti in presenza. Verrà diffusa dalla radio ufficiale, forse con la possibilità di fare delle domande da remoto. La stessa cosa che si faceva ai tempi di Inzaghi.