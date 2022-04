Lazio, Pedro verso un altro forfait: Sarri chiede uno sprint a Felipe Anderson e Zaccagni per l'Europa

Si entra nel vivo della corsa all’Europa League dopo un mercoledì che ha strappato non pochi sorrisi alla Lazio. Considerata la sconfitta della Fiorentina e il pareggio dell’Atalanta, ora la squadra di Sarri grazie agli scontri diretti è ufficialmente sesta a quattro giornate del termine della Serie A. La conferma nella seconda competizione europea resta l’obiettivo della società che, in caso di qualificazione, sarà chiamata a dare delle garanzie al tecnico fin dal mercato estivo. Prima però, come detto, ci saranno altri quattro ostacoli e il primo di questi sarà lo Spezia di Thiago Motta. Nonostante il mercato bloccato i liguri hanno fatto un campionato al di sopra delle aspettative e sono alla ricerca di punti che comporterebbero la seconda salvezza consecutiva. Dal canto suo però la Lazio avrà l’imperativo di tornare a far punti, soprattutto dopo il crollo nel finale contro il Milan che ha lasciato invariata la distanza dal quinto posto (2 punti).

La sesta posizione appaiata alla Fiorentina e con l’Atalanta alle calcagna a -1 non può bastare per dormire sonni tranquilli. Per questo motivo Sarri ha già chiesto ai suoi calciatori di tornare a fare la voce grossa al Picco dinanzi a un settore ospiti polverizzato in qualche ora. I biancocelesti si aggrapperanno senza dubbio a Immobile, capocannoniere attuale e miglior bomber in attività della Serie A con 181 gol.

Il capitano però necessiterà dell’aiuto dei compagni di reparto. Tra questi non ci sarà ancora Pedro. L’esterno canario è fermo per la riacutizzazione di un fastidio al polpaccio della gamba destra e dopo aver saltato Torino e Milan sembra destinato al forfait anche sabato a La Spezia. Nessun allenamento con la squadra finora in settimana per lui che dopo qualche seduta differenziata in campo è tornato ad allenarsi solamente in palestra. Il Comandante sul più bello ha perso uno dei suoi fedelissimi e allo stesso tempo non può far rifiatare gli altri due esterni Felipe Anderson e Zaccagni, chiamati agli straordinari ma anche al risveglio. Il primo continua ad alternare prestazioni sopra la media ad altre sottotono. Il secondo negli utimi due mesi ha perso la vena che lo aveva portato a esordire con l’Italia di Mancini. Il brasiliano - in gol all'andata - è a secco dalla trasferta di Cagliari a inizio marzo, mentre l’ex Hellas addirittura dalla doppietta rifilata al Bologna all’Olimpico lo scorso 12 febbraio. Un torpore dal quale saranno costretti a uscire entrambi per favorire la corsa all’Europa della Lazio, mai così infuocata. È arrivato il momento dello sprint.