Lazio, Patric: «Testa al Milan. Quando Inzaghi chiama, ci sono»

Sale in cattedra, Patric Gabarron. L’esterno della Lazio vuole prendersi la fascia destra. «Sto facendo bene, il mister mi ha reso protagonista e credo di aver dato delle buone risposte» ha detto lo spagnolo, ospite in mattinata insieme a Caicedo e Rossi dell’Istituto Gentileschi di Roma. «C’è entusiasmo intorno alla squadra perché stiamo facendo una buona stagione e siamo ancora in corsa su tre fronti» confida l’ex Barcellona. La testa però è già alla prossima sfida con il Milan, «una partita importante». L’assenza di Higuain può sembrare un «vantaggio, ma i rossoneri hanno tanti giocatori forti». Tra questi c’è Suso, amico di Patric che con il sorriso spera «faccia una brutta partita contro la Lazio»



L’obiettivo resta la Champions League. Le sconfitte con Napoli, Juventus, Roma e Inter hanno impedito di consolidare il quarto posto, ma secondo il numero 4 biancoceleste «si parla troppo dei ko contro le grandi». Il pareggio contro il Sassuolo, invece, è imputabile più alla mancanza di «freschezza» fisica che alla stanchezza mentale. Insomma, la sosta servirà per trovare la forma migliore è quella «regolarità» che è difficile mantenere quando si gioca ogni tre giorni. Del resto «la Lazio è quarta, ed è sulla strada giusta».

Ultimo aggiornamento: 13:07

