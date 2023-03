Lazio, partono in sette per le Nazionali: niente Italia per Provedel, al suo posto Mancini chiama Carnesecchi

Benedetta pausa, difficile non considerarla così in casa Lazio. Tra infortuni e acciacchi vari, i biancocelesti sono arrivati col fiatone all'ultima sosta stagionale, ma comunque nel modo migliore. Altro 1-0 alla Roma e allungo importante in una corsa Champions che adesso vede il club capitolino al secondo posto, exploit riuscito una sola volta nella gestione Lotito giunti alla 27esima giornata. Ora ci saranno a disposizione due settimane dove verranno gestite le forze di tutti, o quasi, visto che in sette partiranno con le rispettive Nazionali.

Lazio, niente Italia per Provedel: in sette lasciano Formello

In teoria avrebbero dovuto lasciare Formello in otto, ma Provedel alla fine non andrà a Coverciano. Dopo il derby in convalescenza, il portiere biancoceleste si è ritrovato di nuovo con le flebo di antibiotico a casa. Niente gare di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. Partirà invece Romagnoli, tornato nelle convocazioni di Mancini a distanza di due anni e mezzo. Milinkovic sarà poi a disposizione della Serbia per le sfide contro Lituania e Montenegro, dove si ritroverà contro l'amico Marusic, che prima però affronterà anche la Bulgaria. Impegni in ottica Europei anche per Hysaj, che con l'Albania affronterà la Polonia. Solo amichevoli invece per Vecino e l'Uruguay contro Giappone e Corea del Sud. Stesso discorso infine in under 21 per Cancellieri con l'Italia (contro Serbia e Ucraina), e per Gila con la Spagna contro Svizzera e Francia.

Carnesecchi al posto di Provedel

Al posto dell'indisponibile Provedel è stato convocato Marco Carnesecchi. Il portiere della Cremonese, che era in raduno a Roma con l'Under 21, sarà a disposizione per l'allenamento pomeridiano. Chiesa sta invece svolgendo degli esami strumentali a Torino, ma difficilmente sarà a disposizione di Mancini. È partito infine Dimarco, uscito anzitempo nella sfida contro la Juventus. Nonostante abbia raggiunto Coverciano però, l’esterno dell’Inter con ogni probabilità dovrà lasciare il ritiro per problemi muscolari.