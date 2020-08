© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì, viaggiare. Destinazione Auronzo di Cadore. Il ritiro della Lazio sta per entrare nel vivo, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista. «Motivi logistico-organizzativi», non ben specificati, hanno fatto slittare di 24 ore la partenza. Il paesino sotto le Tre Cime di Lavaredo era già pronto ad accogliere la squadra di Inzaghi, protagonista di un’annata favolosa: un appuntamento solo rimandato a questa sera.PROGRAMMAMattinata di controlli all’interno del Lazio Lab. Dopo il secondo giro di tamponi e test sierologici per eventuali contagi da Covid-19 nella giornata di ieri (il terzo ci sarà il 26 agosto), lo staff medico biancoceleste, guidato dal professor Ivo Pulcini, continuerà gli esami anche oggi. La prevenzione prima di tutto così come la salute dei tesserati. Durante il lockdown la Lazio è stata presa a modello. Il centro sportivo di Formello viene paragonato tuttora ad una clinica, sanificata in maniera accurata dopo ogni trattamento. Avverrà lo stesso con le strutture adiacenti allo Stadio Rodolfo Zandegiacomo, che ospiterà la Lazio fino al 4 settembre. Terminati i test, Immobile e compagni pranzeranno nel Training Center. Nel pomeriggio il trasferimento con il pullman all’aeroporto di Fiumicino. Da lì un volo charter verso Venezia, poi ancora un collegamento in pullman con destinazione Auronzo.HOTEL E CAMEREArrivo stimato per le 20:30, ma non dormiranno tutti nello stesso albergo. Staff medico e magazzinieri alloggeranno in una struttura vicina al Lago di Santa Caterina. Giocatori e staff tecnico nel solito hotel degli anni passati. Il team manager Derkum ha già assegnato le camere, tenendo conto delle preferenze dei senatori. Resta il dubbio Lulic, che non dovrebbe prendere parte al ritiro. Il capitano sta proseguendo le cure specifiche alla caviglia in Lombardia. L’obiettivo è tornare al top della forma per l’inizio della nuova stagione ed evitare inutili ricadute. Insomma, salvo sorprese, non ci sarà.LEIVA OKDiscorso diverso per Leiva, ormai sulla via del recupero. Il brasiliano, reduce da un problema al ginocchio, ieri ha svolto il secondo allenamento differenziato. Acerbi e Cataldi sono alle prese rispettivamente con un fastidio al ginocchio e alla caviglia: entrambi presenti nella lista dei convocati. C’è anche il nome di Correa, rientrato sabato sera dopo le disavventure a Mykonos: la società ha fatto sapere che il tampone fatto in Grecia ha dato esito negativo. Da capire se partiranno Adamonis, Adekanye, Patric e Escalante che non hanno partecipato agli ultimi tre allenamenti e ai test all’Isokinetic.