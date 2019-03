Lazio, Parolo: «Vogliamo il quarto posto. Milan e Inter nel mirino»

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ già concertato sulla prossima partita di campionato, Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio indica la strada verso il quarto posto: «Il nostro obiettivo è non fermarsi e andare avanti per non gettare via quanto di buono fatto - dice il mediano ai canali ufficiali del club -. Abbiamo tracciato la strada e dobbiamo metterci dentro tutto per raggiungere il nostro obiettivo». Inseguire le squadre che sono avanti in classifica non è un problema: «Meglio essere cacciatori che lepri. Siamo dei cacciatori e cercheremo di prendere la preda». Insomma, Milan, Inter e Roma, battuta nell’ultimo derby per 3-0, sono avvertite. Anche perché la Lazio ha una gara da recuperare contro l’Udinese. Domani la seduta di allenamento pomeridiana a Formello sarà aperta ai tifosi, desiderosi di ringraziare i propri beniamini dopo la vittoria nella stracittadina. Intanto, Parolo nel pomeriggio insieme ad Angelo Peruzzi, team manager del club, è stato ospite all’inaugurazione dell'ottava edizione del torneo di Calcio ad 8 della Caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto di Roma. Un luogo significativo per i biancocelesti, che si allenavano lì prima di trasferirsi a Formello. «Sono contento di essere qua. Questo è un campo storico, importante ed è stato un onore per me poterlo calcare. E’ stata una bella esperienza», il commento del centrocampista.STRAKOSHA IN DUBBIODoppia seduta annullata nel centro sportivo di Formello. Simone Inzaghi ha cancellato l'allenamento previsto nel pomeriggio, premiando l'impegno visto in mattinata. Buone notizie da Immobile, Correa e Luiz Felipe, che puntano la sfida con la Fiorentina, in programma domenica sera al Franchi. A rischio la presenza di Strakosha: il portiere non ha ancora recuperato dal problema alla spalla. Se non dovesse farcela, Proto è pronto ad esordire in campionato. A riposo anche Berisha e Lukaku, lontani dalla forma migliore.