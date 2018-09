Lazio, Parolo: «Condannati dagli episodi. Testa al Francoforte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mastica amaro Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio, al termine della sconfitta contro la Roma per 2-1, prova ad analizzare la prova dei biancocelesti: «È una brutta sconfitta. Perdere un derby è sempre brutto, ma gara è stata determinata dagli episodi e nei momenti chiave anche un pizzico di fortuna ci è mancata perché fare gol al 44’ dopo un rimpallo ti dà morale». Insomma, per l’ex Parma la squadra è stata anche sfortunata: «A Immobile, subito dopo, la palla gli è rimbalzata sul ginocchio e non ha potuto calciare verso Olsen. Magari potevamo pareggiare lì». Parolo però non risparmia critiche: «Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo del gioco creando alcune situazioni, ma non siamo stati né bravi né fortunati in alcuni momenti. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, ma ora bisogna capire cosa è stato fatto di buono e cosa si è sbagliato per ripartire». Non fa drammi Marco, che spera di riprendere presto il cammino interrotto: «Siamo sempre davanti alla Roma, il campionato è lungo, l’anno scorso avevamo perso il derby ma siamo arrivati comunque a due punti dalla Roma». La testa è già ai prossimi impegni: «Ora guardiamo avanti al Francoforte e alla Fiorentina per ripartire. Questa squadra ha sempre reagito e qualche sberla ha fatto bene. Mi auguro che faremo lo stesso, dobbiamo crederci e lavorare per crescere e migliorare».