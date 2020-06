Lazio, Parolo: «Il calcio d'estate sarà bello. Atalanta? All'andata fu la gara della svolta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha dubbi: «La svolta della nostra stagione è stata». Il centrocampista biancoceleste analizza il percorso della squadra ad una settimana esatta dalla ripresa del campionato. Mercoledì prossimo, a Bergamo, la formazione di Simone Inzaghi affronterà ancora gli uomini di Gasperini e proverà a riprendere il cammino interrotto. «All’andata, nel primo tempo, eravamo sotto di tre reti: ci siamo guardati, non c'è stato bisogno di tante parole. Era come se ognuno dentro di sé avesse capito che bisognava cambiare, più per il bene della squadra che per il proprio bene». Al di là della tattica, Parolo è convinto che «quella sia stata la partita dell'orgoglio, della voglia e della caparbietà». Insomma, «è stata una reazione di una squadra che aveva fame. Un aspetto che poi ci siamo portati in altre partite». La partita fini 3-3. Parolo non brillò, venne sostituito dopo il primo tempo, ma continuò a tifare dalla panchina. Tra sette giorni però sarà tutto diverso. Al Gewiss Stadium non ci sarà il pubblico e la condizione fisica delle squadre, dopo due mesi di lock-down, è un'incognita che potrebbe giocare brutti scherzi. Intanto, Parolo pensa ai lati positivi: «Sarei felicissimo di vivere un'estate così da tifoso - sottolinea il mediano a Dazn -, ci saranno partite tutte le sere, belle da vedere con un amico, ovviamente ad un metro di distanza. È una bella immagine che possiamo dare del calcio italiano e sono convinto che sarà così».