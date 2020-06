Lazio, Parolo: «Abbiamo imparato a vincere contro le big». Domani test con la Ternana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa squadra negli anni aveva il difetto di non vincere contro le grandi. L'abbiamo presa un po' sul personale e abbiamo dimostrato di poter giocare e vincere contro le big». Sottolinea i meriti della Lazio, Marco Parolo. Il centrocampista biancoceleste rivendica la bontà del percorso fatto finora e non ha intenzione di fermarsi. «La vittoria con l'Inter è di spessore, di qualità, di forza», ammette l’ex Parma, convinto che i compagni di squadra abbiano fatto un salto di qualità rispetto al passato. Su tutti Sergej Milinkovic, autore del gol vittoria contro i nerazzurri, che «ha 25 anni ed è nel pieno dell'esuberanza fisica». Secondo Parolo la qualità principale del “Sergente” è «essere riuscito ad abbinare le due fasi in maniera incredibile». Del resto, «è una pedina importante, un giocatore che si sta completando e ha ancora margine per crescere». Un top player a cui Simone Inzaghi non rinuncia mai. Intanto, i giocatori non si sono allenati a Formello ed hanno usufruito di un giorno di riposo. Appena 24 ore per ricaricare le energie prima dell’amichevole con la Ternana, formazione di Serie C, in programma alle 18:30 al campo Fersini del Training Center. Un test per verificare la condizione fisica dei ragazzi, in vista della partita con l'Atalanta di mercoledì prossimo a Bergamo.