Lazio-Parma, le pagelle: Leiva comanda il gioco, Milinkovic vecchia maniera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnava col contagocce, la Lazio, improvvisamente travolge il Parma con un poker. In rete le ali e Luis Alberto, è un’esplosione d’orgoglio sotto porta verso la Champions. Nella ripresa biancocelesti perfetti anche nel possesso, nella gestione e nel controllo. Stavolta utile con questo meraviglioso cinismo.STRAKOSHA 6Coi piedi si complica da solo la vita, Gervinho lo impegna in mezza parata. Non può nulla su Sprocati in uscita. Rilassato.PATRIC 6Un po’ centrale, un po’ terzino. Gervinho ce l’ha sempre alle calcagna, è perfetto su Kucha e Ceravolo, ma a Sprocati fa un autentico regalo. Distratto.ACERBI 6,5Imposta e compre le spalle ai compagni, sale quasi a centrocampo per limitare tutte le ripartenze. Guardiano.RADU 6,5Non s’arrende mai, ma rischia un rigore in scivolata su Inglese. E’ sempre attento al centro, pure con le cattive, negli anticipi. Esperto.MARUSIC 7,5Prima calcia male dalla distanza, poi apre le danze punendo Sepe sul proprio palo. In crescita esponenziale. Sbloccato.MILINKOVIC 7Bellissimo e millimetrico il filtrante per il gol di Marusic. Meriterebbe pure la gloria, ma deve fare il lavoro sporco in mediana. Prezioso.LEIVA 7Copre ogni spiraglio di passaggio in mediana, è ovunque ci sia la palla. E’ diffidato e gioca con intelligenza. Onnipresente.LUIS ALBERTO 8Guida ogni azione offensiva, anche quella del rigore che trasforma. Poi sigilla la prestazione con una perla dal limite. Mago.LULIC 7,5Procura il rigore con un cross che sbatte sul braccio di Iacoponi. Poi piazza un colpo da biliardo dalla distanza. Decisivo.CORREA 6,5Pimpante come sempre nei dribbling e nelle idee, meno quando c’è da mettere la palla in rete. Ci prova due volte a vuoto. Fumoso.CAICEDO 6Vuole graffiare subito con un bel tiro a giro, quindi con un rasoterra diagonale. Poi sparisce per tutta la partita. Anonimo.CATALDI 6Calcia due volte dalla distanza, ma è impreciso e non gli riesce il bis dopo la Roma. Rimotivato.PEDRO NETO 6Entra e porta la solita ventata di freschezza in campo, ma la Lazio pensa solo a controllare. Scugnizzo.DURMISI NGINZAGHI 7,5Aspetta il Parma per non lasciare iniziativa al contropiede, poi libera la Lazio dal mal di rete. Senza Immobile aveva chiesto i gol dei quinti, eccoli. Profeta.BANTI 6Azzecca praticamente tutte le decisioni, il Var Pairetto non lo aiuta però su una manata di Caicedo che forse meritava una sanzione. Abbandonato.