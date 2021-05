12 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







STRAKOSHA 7

Viene falciato da Brunetta e salvato dal palo nella ripresa, ma è decisivo su Gagliolo in uscita. S’allunga ancora nel finale su Brunetta. Redivivo.

PATRIC 6

Sbroglia più di un pericolo, ma sbaglia pure qualche passaggio di troppo. Bello un tiro al volo di poco alto. Limitato.

ACERBI 6

Si lancia in attacco e per poco non trova il rigore. Ottimo in anticipo e in impostazione. Chiude quasi da attaccante. Leader.

RADU 6

E’ attento in ogni chiusura, anche quando scala in un’altra zona di competenza. Esperto.

LAZZARI 6

Scende come un treno, poi Muriqi sciupa un suo filtrante al bacio. Conquista quasi il rigore con un guizzo. Speedy.

PAROLO 5,5

Tanto lavoro sporco, ma si limita a coprire e alla fine da mezz’ala non garantisce nessun inserimento. Vecchietto.

CATALDI 5,5

Ha un’ottima opportunità, ma tira centrale e mogio dalla distanza. Fa troppo il compitino in regia. Scolastico.

LUIS ALBERTO 6,5

Con un tiro dal limite sfiora l’incrocio, poi prende in pieno la traversa dopo lo stop e il missile al volo. Illumina, ma è incompreso. Mago.

FARES 6

E’ propositivo, ma spesso in ritardo o falloso. Perde una palla mettendo in difficoltà tutto il reparto arretrato. Superficiale.

MURIQI 5

Fa salire la squadra, ma quando davanti alla porta, o calcia al centro, o viene murato, o sbaglia lo stop in area. Imbarazzante.

IMMOBILE 6,5

Va in pressing e serve davanti alla porta più di una volta i compagni. Non calcia mai lo fa al fotofinish e regala i tre punti. Generoso.

ESCALANTE 6

Entra e sventa subito un’azione pericolosa del Parma in area. Affidabile.

LUIZ FELIPE 6

Fa un assolo personale, ma viene falciato. Lascia calciare Brunetta al centro, ma è bravo poi da ultimo uomo. Efficace.

CORREA 5

E’ intraprendente, ma aspetta sempre troppo per calciare in porta. Fa lanci fuori misura. Inconcludente.

CAICEDO 6,5

Sgomita e alla fine nella mischia riesce a far sfruttare il rimpallo a Immobile sul gol. Provvidenziale.

AKPA AKPRO n.g.

INZAGHI 6

Urla, ma la sua squadra sembra aver perso pure l’ultima speranza Champions. Troppo turnover, ma pure i cambi non danno alcun aiuto. Inascoltato.

DIONISI 5

Il check giudica regolare la mano di Valenti in area. Trasforma il rigore su Lazzari in punizione grazie al Var. Principiante.