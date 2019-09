Inzaghi: «La sostituzione di Immobile? Ciro è stato un po' plateale...»

«La sostituzione di Immobile? È stato un po' plateale, ma Ciro è uno di quelli che ha sofferto di più le sconfitte, non c'è nessun problema»: l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, liquida così, ai microfoni di Sky, il battibecco con l'attaccante biancoceleste dopo la sostituzione.

«A fine primo tempo non stava benissimo - ha aggiunto il tecnico - quando si rivedrà capirà. Non c'è nessun problema,

con Immobile c'è un ottimo rapporto, abbiamo vissuto giorni non facili, stasera siamo stati tutti bravi».





