Gervinho, tre anni dopo riecco l’Olimpico. Per lui c’è aria di derby

ROMA Rieccolo. Domani, a tre anni e due mesi di distanza dall’ultima volta, l’attaccante ivoriano tornerà a correre sulle zolle dell’Olimpico, sua prima prateria italiana. Il gioiello del, trascinato a suon di gol (è a quota 9 in 20 presenze), salutò la capitale nel gennaio del 2016 dopo il Roma-Milan 1-1 che segnò la fine dell’avventura giallorossa diGervinho non volle restare un minuto più del tecnico a cui deve tutto, che lo volle a Le Mans nel 2007 e poi a Lille dove vinsero lo storico scudetto. «Gervais ça va?», lo squillo di tromba usato da Garcia per svegliarlo dall’indolenza, suo più spietato marcatore. «Con lui ho un legame particolare - ha raccontato l’allenatore del Marsiglia - Lo seguo e quando ho visto il gol segnato al Cagliari (dopo una fuga di 80 metri, ndr) ho detto “Wow, è tornato Gervinho”».avvertita, dunque, ma non ce n’era bisogno.sa benissimo che la squadra di Roberto D’Aversa punta tutto sulle volate di Gervinho. All’andata l’ivoriano non c’era e la Lazio vinse 2-0, ma domani il numero 27 è annunciato regolarmente in campo.Non bastasse il talento, c’è anche la cabala a dare l’allarme: nei tre derby disputati da Gervinho, infatti, la Lazio ha raccolto solo un pari (0-0) perdendo gli altri 2-0. L’8 novembre 2015, poi, il raddoppio giallorosso fu firmato proprio dall’ex Arsenal: lancio di Nainggolan, Mauricio e Basta bruciati in velocità e rasoterra velenoso a battere Marchetti. Due mesi dopo Gervinho disse addio alla Roma per tuffarsi nel tesoro cinese: 8 milioni di ingaggio dall’Hebei Fortune. All’ombra del Dragone soldi e gol facili, ma anche un infortunio serio (crociati del ginocchio sinistro): nelle ultime due stagioni la miseria di 11 presenze e la voglia di tornare al calcio vero. A 31 anni ha trovato il neopromosso Parma disposto a scommettere sul suo talento: cartellino a costo zero e triennale da un milione, con clausola di rescissione in caso di retrocessione. Ma con questo Gervinho la serie B per gli emiliani è solo un brutto ricordo.