Lazio e Parma si affrontano oggi pomeriggio all'Olimpico in un match di capitale importanza per entrambe le formazioni: i biancocelesti infatti, che devono ancora recuperare una partita, vogliono vincere per sperare di rientrare nella corsa per il quarto posto finale, mentre al Parma mancano pochi punti per mettere a segno con larghissimo anticipo l'obiettivo della salvezza, importante come e più di uno scudetto per una compagine ripartita dalla Serie D solamente 4 anni fa.Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo.Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, L.Rigoni, Biabiany; Siligardi, Inglese, Gervinho.L'ultima volta che le due compagini si sono affrontate all'Olimpico in Serie A correva la stagione 2014/2015, che si sarebbe poi conclusa con il declassamento del ''nuovo Parma'' in Serie D per l'anno successivo, e ad avere la meglio furono i biancocelesti con un rotondo 4-0: prima rete di Parolo, il grande ex della partita, poi Klose, Candreva e Keita. L'ultimo successo dei ducali è della stagione 2009/2010, 1-2 grazie a Bojinov ed Amoruso dopo il momentaneo pareggio di Zarate per la Lazio.