Brilla Milinkovic, decisivo Strakosha

Si sentono tutte le scorie di San Siro nella testa. Una Lazio quasi impaurita prende coraggio appena segna. In realtà era arrivata già da una traversa dell'Udinese la scossa. Fondamentale la rabbia di Caicedo stavolta sotto porta e sull'autogol anche un pizzico di fortuna. Per sperare nella Champions, ottimi questi tre punti di scorta.STRAKOSHA 7Viene graziato dalla traversa sulla capocciata di Badu. E' bravissimo a intuire l'angolo del rigore di De Paul e ad allungarsi per deviarlo. Decisivo.PATRIC 6E' ordinato, propositivo, ma quando eccede mette la Lazio in pericolo. Nel finale chiude bene da ultimo uomo. Scolaro.LUIZ FELIPE 6,5Torna al centro ed è ottimo un intervento in area su Lasagna. Talvolta è irruento, ma comunque efficace. Esce fra gli applausi. Attento.ACERBI 6,5Salva tutto su un mischione in area. Poi si catapulta in quella avversaria e segna, ma la rete non gli viene convalidata. Sfortunato.ROMULO 6,5Calcia il corner che vale il raddoppio. A inizio ripresa fa un bell'affondo e serve una gran palla a Immobile in ritardo. Affidabile.PAROLO 6S'inserisce, ma non viene mai servito bene. Nella ripresa calcia un missile all'improvviso e prova a far segnare Immobile. Generoso.LEIVA 6,5Bello il cross dopo pochi minuti, alle stelle il tiro dalla distanza così come il colpo di testa. Nei recuperi facciamogli una statua. Intelligente.MILINKOVIC 6,5Gioca troppo con la suola e i lancioni, non prende mai la tira giusta sui tiri. E' decisiva però la sua spizzata sull'autogol di Sandro. Marcantonio.IMMOBILE 6E' sempre più condizionato sotto porta, si mangia un'altra rete. Ottimo l'assist per Caicedo, poi è sempre in ritardo e sparisce. Convalescente.BADELJ 6Entra per addormentare il gioco e ci riesce con la sua miglior arma, ovvero il possesso. Quando è pressato spazza e bada al sodo. Utile.JORDAO n.g.WALLACE n.g.INZAGHI 6,5Non riesce a trasmettere subito la rabbia, ma poi la sua Lazio si sblocca e conduce in porto la partita con semplicità. Scientifico.CALVARESE 5Fischia dall'inizio alla fine falli che non esistono. Va al Var e annulla un gol per un braccio di Milinkovic. Sbadato.PEGGIORELULIC 5,5Sbaglia gli inserimenti, i passaggi più elementari e i cross. Con assoluta ingenuità provoca un rigore con un calcione. Prova a rimediare conquistandone uno a favore, ma è in fuorigioco. Corre spesso a vuoto, è sempre più affaticato.MIGLIORECAICEDO 7Pronti via non trova la mira di testa, poi è bravo Musso a sbarrargli sul suo palo la strada, ma non la seconda volta. Si lancia in profondità e sfonda con un potente diagonale la porta. Quando lui segna, la Lazio vince. E' il graffio della Pantera.