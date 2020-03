© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio Champagne all'Olimpico per più di mezz'ora. La Lazio domina, vola, è di un altro pianeta. Le pressioni si trasformano in entusiasmo e ulteriore crescita. Viene annientato in un flash il Bologna, poi subentra un po' di stanchezza nella ripresa.STRAKOSHA 7Riflesso strepitoso su Soriano da due passi. Spazza in area piccola coi pugni, si allunga con la manona a terra su Orsolini. Nella ripresa con la prima parata evita ancora il gol su Denswil. Felino.PATRIC 6,5Viene salvato da Strakosha su Soriano lasciato solo. Poi però è lui due volte a liberare al centro area il pericolo. Bravo pure in ripiegamento. Affidabile.LUIZ FELIPE 7Spesso è irruento e impreciso, blocca in scivolata Barrow nel secondo tempo. Si prende qualche rischio, ma non fa rimpiangere Acerbi al centro. Superbo.RADU 6Copre tutto con esperienza e guida da leader la retroguardia. Il fuorigioco di Palacio gli evita però un clamoroso errore di testa. Fortunato.LAZZARI 6,5Affonda a destra, rispetto al solito crossa però con meno frequenza perché perde lucidità a forza di sacrificarsi in copertura. Inarrestabile.MILINKOVIC 6,5Ci prova di testa, fa giochi di prestigio in mediana. Dà quantità e qualità, nel finale passa in attacco al posto di Correa e ci prova dalla distanza. Gigante.LEIVA 7Ringhia, strappa ogni palla, blocca ogni ripartenza. Non perde mai la copertura anche quando subentra la stanchezza. Mezzasquadra.LUIS ALBERTO 8Sfiora l'incrocio su punizione e la traversa da dentro l'area. Fa le prove per il siluro rasotterra sotto le gambe di Danilo che sblocca la partita. Sforna il dodicesimo assist per Correa. Magico.JONY 6Appena vede la palla, crossa. Continua tuttavia a fare errori in difesa, Orsolini lo scartavetra. Limitato.CORREA 7Si libera in area e si divora il gol solo davanti la porta, poi Skorupski gli sbarrar la strada. Per fortuna Danilo devia il suo piattone e gli restituisce la gloria. Sparisce nella ripresa. Sbloccato.IMMOBILE 6,5Pronti via mette Correa solo davanti la porta, poi sfiora il palo col piattone in diagonale. Quindi regala l'assist a Luis Alberto, ma non riesce a far centro con lo scavetto. Generoso.PAROLO 6Corre a vuoto, fa poco filtro in mezzo al campo e tutto solo in area sbaglia pure l'ultimo passaggio del 3 a 0. Imbambolato.CATALDI 6Entra, dà ordine e geometrie. Come tutta la Lazio sa soffrire. Aiutante.CAICEDO n.g.INZAGHI 8Trasmette ai suoi ragazzi la fame per continuare a vincere, ma non rinuncia mai a farli divertire. Ecco 21 risultati utili di seguito per sognare. Stratega.ABISSO 6Ha vita facilitata. Nella ripresa viene richiamato al Var da Rocchi e giustamente annulla prima il gol di mano di Denswil e poi quello di Tomiyasu per un fuorigioco di Palacio. Puntuale.