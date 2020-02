© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altra storia, altro Giroud. Ci pensa ancora Cirù. Prima il gol del vantaggio, poi il capolavoro, nel mezzo il tapin di Caicedo. La Spal gioca e colpisce un palo, ma la Lazio torna di un altro livello e fa poker addirittura nel primo tempo. Nella ripresa segna pure Adekanye per chiudere ogni discorso con Olivier.La prima parata, facile, arriva al 54' su Di Francesco. Missiroli lo spiazza di piatto. Inoperoso.E' fortunato sul palo di Di Francesco, nel secondo tempo scende in attacco e sfiora addirittura l'incrocio. Cavallo.Pronti via respinge il tiro di Strefezza in porta, è il padrone di ogni palla in area, di testa o scivolata. Non contrasta Missiroli per evitare la squalifica. Intelligente.Sicuro ed elegante, spesso avvia l'azione. Esce per evitare un giallo. Esperto.Colpisce in pieno il palo con un diagonale, poi è Berisha a negargli la gioia sul piattone. Fa l'assist ad Adekanye. Bravo anche in ripiegamento in diagonale. Arma.E' sempre un gigante nei duelli aerei, tocco geniale sul poker. Un po' lezioso nella ripresa, ma dà la palla da cui scaturisce la manita. Gigante.Blocca tutte le linee di passaggio, anticipa e imposta. Dove c'è Lucas non si passa, si riposa nel secondo tempo. Muro.Batte il corner-gol, dà pure la palla a Lazzari del raddoppio. Dalla distanza calcia mogio, poi però è un rullo con colpi di genio. Mago.Fa la sponda di testa per il vantaggio di Ciro. Non è al meglio, eppure sulla fascia è il solito trenino. Capitano.Avvia l'azione del raddoppio, rimette dentro la palla di Lazzari sbattuta sul palo. Di testa colpisce la traversa per il possibile 4 a 0, poi mette il poker all'incrocio. Motivato.Dopo 3' schiaffa in porta il primo centro, poi s'inventa un'azione e un pallonetto da standing ovation. Non contento, pure l'assist per Caicedo. Immenso.Lotta. Berisha gli nega la gloria, poi però la Nord lo incita e lui segna. Commosso.Dà il cambio a Lulic, ma va fuori tempo sull'inserimento letale di Missiroli. Distratto.Raddrizza la Lazio, non le fa subire il contraccolpo del derby e del mancato mercato. Gestisce ogni infortunio e fa trovare ad Adekanye il primo gol. Stratega.