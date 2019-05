Wallace è una sciagura, Immobile non segna più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' preoccupante la differenza di condizione fisica ed aggressività, anche in vista della finale di Coppa Italia. Servirà un'altra Lazio il 15 maggio, altrimenti sarà addio a tutto. E' questo l'all-in più pericoloso.Non può nulla su Zapata, strepitosa invece la parata su Ilicic a inizio ripresa. Poi viene travolto da Castagne e persino da un autogol. Pietrificato.Lascia tutto il tempo a Zapata di girarsi in area, regala a Gomez la palla per il raddoppio di Castagne. Suggella tutto con l'autogol. Uomo-partita dell'Atalanta.Controlla qualche accelerata di Gomez, viene graziato da Zapata a centro area. Salva il salvabile, quindi la sua faccia, ma non la porta. Disperato.Ringhia alle calcagna di Ilicic, lo insegue pure nello spogliatoio. E' diligente dietro e propositivo davanti, ma non può “uccidere” gli orobici. Mastino.Parte bene, poi retrocede. E si fa scavalcare e travolgere da Castagne, che alla fine lo brucia e riesce pure a segnare. Impaurito.Entra in campo come un cecchino: pressa, crossa e spara in porta. E' l'attaccante più pericoloso, ma crolla con tutta la Lazio nel secondo tempo. Guerriero.Dalla sua aggressività in area avversaria nasce il gol biancoceleste, ma la sua diga in mezzo finisce prestissimo di reggere. Invecchiato.Calcia debole e fuori misura, non riesce ad agganciare un lancio, soffre i ritmi troppo alti e così non entra mai davvero in partita. Spento.Rimane fermo per contrastare fisicamente Hateboer. Sale in cattedra dopo l'uscita di Ilicic per qualche secondo. E' solo un'illusione. Birillo.Tiene la palla in area su due avversari e regala a Parolo la prima rete. Si danna l'anima per far salire la Lazio. Generoso.Gollini vola su un suo siluro di destro, poi sparisce dopo aver sbagliato un lancio decisivo per Caicedo. Quanta nostalgia del vero Ciro. Murales.Spunta travestito da Supersayan, ma non dà alla Lazio nessuna onda energetica. Gli mancano la fantasia o una semplice idea. Biondo.Giusta l'intuizione di Parolo attaccante aggiunto, la fiducia a Wallace è però l'errore madornale. Forse in vista della Coppa poteva sperimentare. Testardo.