Le pagelle: Strakosha un disastro, delusione Milinkovic

Tanto fa la Lazio che ci lascia un altro derby. Finge d’entrare in campo coraggiosa, sparisce dopo nemmeno mezz’ora. Nessuna grinta, nemmeno quando Immobile trova il pari e suona la carica. I soliti limiti in difesa diventano orrori con la complicità di Strakosha, così ecco resuscitata ancora una volta la moribonda Roma.Cancella le parate iniziali su Dzeko e Pastore con l’uscita a farfalle sul gol di Pellegrini e la punizione incassata da Kolarov. Per la vergogna si nasconde dietro la barriera.Pazzeschi i recuperi su El Shaarawy e Florenzi, pessima la copertura su Faraone in occasione del vantaggio giallorosso. Si perde pure Fazio sul tris.Trema, è meno sicuro del solito. Dzeko lo sovrasta sempre nelle sponde di testa, così diventa piccolo e umile nella ripresa.Viene graziato da De Rossi quando se lo perde, calcia l’aria sul tacco di Pellegrini. Florenzi nella ripresa lo deride sulla fascia.E’ il primo ad affacciarsi con un tiro di poco alto nell’area giallorossa, poi regala una palla d’oro sulla quale s’addormenta Luis Alberto.Dà un filtrante di tacco al volo a Immobile, poi corre a vuoto ed esce a inizio secondo tempo già stremato .Recupera un pallone dietro l’altro, per un tempo è insuperabile e prezioso pure nei raddoppi. Comunque l’ultimo a mollare.E’ in vena di magia pronti via, poi si consuma nella lotta libera. Sgomita e basta, Di Francesco lo raddoppia e lo neutralizza.Sgroppa sulla fascia a più non posso, ci mette cuore e polmoni, ma in questo derby è un trenino senza rotaie né destinazione.Lento, prevedibile, assente. Dal cielo gli arrivano le migliori occasioni, ci mette una vita a calciare due volte da pochi metri.Due splendidi tiri al volo su corner murati, poi è Olsen a chiudergli due diagonali. Eppure riesce comunque a sfruttare un erroraccio di Fazio e a trafiggere la Roma .Rischia rigore ed espulsione con un’entrata da dietro su Pellegrini. Imbarazzante la sua prestazione in mezzo.Dribbla sempre, tiene troppo palla e non riesce alla fine mai a passare né a passarla.Mette le ali spiegate, precipita sulla Roma. Passa al 4-2-3-1 nella ripresa, sbaglia i cambi e non scuote mai la squadra. Di Francesco lo batte ancora.