I voti della Lazio: Strakosha insuperabile, Lulic un trenino

L’atteggiamento della Lazio è davvero ormai da grande squadra. Pressa e gioca alta quando può. Aspetta compatta il Napoli quando, nella ripresa, accusa un leggero calo fisico. Il Napoli tiene palla, ma viene beffato da Immobile, che approfitta di una papera di Ospina e lo punisce nel solito ultimo quarto d’ora.STRAKOSHA 7,5Fa una bella parata su una punizione d’Insigne, replica nella ripresa su un diagonale e sulla sua volée. Lo salva il palo su Zielinski. E’ bravo a deviare un tiro velenoso di Milik. Protagonista.LUIZ FELIPE 6Rimane fermo sul tiro di Zielinski. Chiude da ultimo uomo su Insigne in scivolata e non sbaglia più nulla nella ripresa. Rapido.ACERBI 6,5Mura Milik in area, lo trovi ovunque a chiudere in scivolata o in qualunque altra maniera. Ha il dono dell’ubiquità. Muro.RADU 6Allan lo beffa con un tunnel, ma lui è bravo a tenere a bada Callejon per tutta la partita. Ci mette l’esperienza. Attento.LAZZARI 6Spinge tanto, ma affonda poco. E’ impreciso col cross e l’ultimo passaggio. Può e dev’essere più incisivo. Timido.MILINKOVIC 7Fa le sponde sulle palle alte, s’inserisce, ci prova di testa su un corner, con un forte rasoterra dalla distanza centrale e poi di controbalzo. Gigante.LEIVA 7Gestisce e manovra a centrocampo, lancia e contrasta, fa tutto con quella palla. Gli ha fatto bene il turno di riposo per la squalifica. Immenso.LUIS ALBERTO 7Torna indietro a prendersi la palla e inventa. Parte dalla difesa e nessuno lo ferma. Crossa sulla testa di Milinkovic, che non c’arriva in area. Genio.LULIC 7E’ un trenino e spolvera pure qualche bel gesto tecnico. Non molla mai un avversario e riparte rapido. Salva la porta di testa nel recupero. Provvidenziale.CAICEDO 6,5Dà una palla pazzesca a Immobile in area. Pressa su Fabian Ruiz e per poco non lo beffa. Poi viene sostituito per la stanchezza. Prezioso.IMMOBILE 8Da pochi passi calcia addosso a Mario Rui. Poi all’82’ pressa Ospina, gli ruba palla e la schiaffa in porta: Di Lorenzo la devia. Il portiere gli nega la doppietta, poco importa. Killer.CATALDI 6Non è al meglio della condizione, si limita a coprire in interdizione. Diligente.BERISHA 6Non è pronto a sostituire Leiva, Inzaghi lo fulmina. Entra e porta fortuna: la Lazio segna. Svogliato.JONY NGINZAGHI 8Pressa il Napoli con rispetto e coraggio, poi mette Cataldi e alza Milinkovic attaccante. Alla fine deve ringraziare ancora Immobile. Col decimo successo sfata pure l’ultima maledizione. Mago.ORSATO 6Giudica regolare un contatto fra Immobile e Fabian Ruiz in area partenopea. La direzione è lineare e controllata. Esperto.