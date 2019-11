I voti della Lazio: Luis Alberto, il mago si veste da Harry Potter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'approccio biancoceleste è inspiegabilmente molle a San Siro e fa prendere al Milan coraggio. Per fortuna Immobile non sbaglia un colpo e Luis Alberto riesce ad essere un autentico Mago: fa sbloccare pure Correa al terzo tentativo.Non esce mai, fa un rinvio pazzo nel primo tempo. Facile la parata su Paqueta, bravo ad allungarsi su Castillejo e sul corner di Calhanoglu. Discontinuo.Fa un fallo stupido dal limite su Piatek, prova un tiro senza pretese dalla distanza. Marca male Piatek in area e di petto mette la palla nella sua porta. Impacciato.Blocca tutto al centro, salva in scivolata su un rinvio folle di Strakosha, esce palle al piede e marca a tutto campo. Gigante.Ferma qualche pericolosa ripartenza rossonera, va in difficoltà quando viene preso in velocità. Stende Calhanoglu e si becca il cartellino. Lento.Al primo affondo fa un cross stupendo per Ciro. Quando accelera la difesa rossonera va nel panico, provoca un rosso non dato. Furetto.E' in ritardo su ogni intervento, viene tagliato da ogni triangolo. Sembra un pugile al tappeto e viene sostituito. Irriconoscibile.Recupera e fa partire spesso il contropiede. E' tuttavia da solo in mezzo al campo a lottare e a faticare. Intelligente.Regala una palla pazzesca a Immobile e un'altra di tacco stratosferica a Correa. Nella ripresa regala ancora l'assist decisivo per la punta argentina. Genio.Ci mette tanta corsa, ma poi va in affanno nei ripiegamenti in difesa. Lascia solo Rebic in area. Affaticato.E' poco reattivo e, a tu per tu con Donnarumma, si divora due volte il raddoppio. Nella ripresa gioca da fermo, ma poi fa il gol decisivo. Sconclusionato.Dopo 5' Donnarumma para il suo piattone, poi colpisce la traversa. Infine fa una splendida girata alla Klose di testa. Infinito.Spende subito un giallo, rincorre gli avversari a centrocampo. Interditore.Entra, sgomita e fa respirare la squadra tenendo palla. Dopo 19' si fa male a una spalla. Sfortunato.E' indemoniato a inizio gara, non aveva preparato così la sfida. Nell'intervallo dà una strigliata e fa sbloccare sotto porta Correa. Motivatore.Nel secondo tempo non vede una spinta di Hernandez su Lazzari da ultimo uomo. Si perde anche il doppio giallo a Duarte su Correa. Distratto.