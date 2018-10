Lazio, le pagelle: Milinkovic è un fantasma, Parolo arranca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si fa sempre piccola con le grandi, la Lazio. L’Inter di Luciano Spalletti passeggia ancora all’Olimpico, la gara di Marsiglia già è un miraggio. Mai sfruttate le corsie esterne, tornano gli errori in difesa, timida la reazione nella ripresa. Manca l’apporto fondamentale dei big e, a centrocampo, pesa come un macigno l’assenza di Leiva. Stavolta non è un ko dell’ultima giornata, ma per entrare in Champions va fatta anche negli scontri diretti la volata.Sembra facile la sua partita su un colpo di testa di Skriniar, invece diventa un incubo: non può nulla sui gol ravvicinati d’Icardi, ha la visuale coperta sul rasoterra di Perisic. Evita un passivo più pesante su Vecino. Incolpevole.E’ impaurito e talvolta spaesato. Si lascia superare di continuo da Perisic e dalla sponda di Vecino sul vantaggio d’ Icardi. Un birillo.Icardi lo aggira perché lui si lancia sprovveduto fuori area su Politano e lascia un buco al centro. S’avventura maldestramente anche in altre occasioni. Presuntuoso.Falcia Politano e si becca il giallo. Si perde Icardi sulla terza rete, che chiude la partita. La sua finisce prima perché affaticato.Una timida accelerata nella ripresa, dove Handanovic gli nega col pugno un altro gol dopo Marsiglia. In difesa l’errore è su Perisic sul primo gol. Impalato.Deve correre e recuperare palla, poi persino crossare e inserirsi. A 35 anni non ce la fa come ai vecchi tempi. Disperato.E’ lento e perde palle pericolose davanti alla difesa, ma imposta con maestria. Esce al 33’ per una ricaduta muscolare. Sfortunato.Lotta ma è pesante, nonostante sia suo l’unico lancio utile per Immobile. Ci prova nella ripresa con una semirovesciata.Corre e suda come al solito, ma sbaglia ogni fondamentale. Due volte in ritardo in diagonale sulla doppietta d’Icardi. Confusionario.Prova a far salire la squadra proteggendo col corpo la palla, ma si spaventa poi a calciare in porta. E’ generoso, ma anche anonimo.Si fa recuperare da Miranda solo davanti la porta, così sciupa l’unica occasione buona. Nel finale si fa parare pure il gol della bandiera. StregatoTorna in regia come non gli capitava da tempo. Fa quel che può, ci prova almeno con una bella punizione nella ripresa. Redivivo.Sul 3-0 dà una scossa con un’accelerazione stile Udine, Handanovic respinge col piede. E’ l’unico a dare segnali di vita. Forse avrebbe meritato spazio prima, ma è rimasto troppo in panchina a guardare. Pimpante.Non riesce mai a vincere uno scontro diretto. Tarda pure i cambi per provare a dare una scossa. Sembra quasi rassegnato.Non vede alcun rigore su Immobile e ha ragione, ma poi sventola cartellini come se non ci fosse un domani. E forse grazia Radu per quel fallo su Politano.