Luis Alberto dispensa assist, Marusic ritrova il gol

STRAKOSHA 6Non si capisce con Luiz Felipe e rischia di subire un “gollonzo”, ma dopo un paio di minuti, negando il gol a Inglese con un bel riflesso.LUIZ FELIPE 6Gervinho non è un cliente facile, ma è attento. Con lui da quella parte la difesa appare più sicura del solito.ACERBI 6,5Inglese gli crea qualche grattacapo, ma grazie all’esperienza riesce a venirne fuori spesso anche con eleganza.RADU 7Dalla sua parte il Parma fa fatica a entrare, tanto che i gialloblù sono costretti o ad indietreggiare o a giocare dalla fascia opposta.MARUSIC 7Torna titolare e trova il gol. Una rete importante, quella del 2-0. Fino a quel momento tanta volontà e qualche errore.MILINKOVIC 6,5Da lui ci si aspetta sempre un guizzo in più. Svolge il compitino, fino a quando non trova Marusic, bravo a concretizzare l’assist del compagno.LEIVA 6,5Mette pezze ovunque, corre come al solito in lungo e largo senza affanno. Inesauribile risorsa.LUIS ALBERTO 7,5Danza sul pallone, dispensa assist a pioggia. Il più importante è quello che fa dopo otto minuti di gara per Immobile che lo trasforma in gol. In gran condizione, la sua assenza col Cluji fa ancor più rabbia. Il migliore.LULIC 6Si sacrifica tanto per i compagni. Tenta il successo personale ad inizio ripresa, ma Sepe devia in angolo.CORREA 6Va a fiammate. Alterna cose buone ad altre da dimenticare, come il gol che si divora al quarto d’ora della ripresa.IMMOBILE 7Quarto gol in quattro partite. Va vicino alla doppietta nella ripresa, ma Sepe è bravo a respingere la sua bordata da fuori area. Esce al 18’ per Caicedo ed è una furia.CAICEDO 6Rileva Immobile a venti dalla fine.PAROLO NGPrende il posto di Leiva a un quarto d’ora dalla fine della gara.JONY NGSostituosce Lulic nei minuti finali.INZAGHI 6,5Tornano i quattro tenori e la Lazio ritrova la vittoria. La squadra non gioca ai suoi livelli, ma era importante ritrovare il successo.ABISSO 6Dirige senza alcun problema.