Immobile trascinatore, Cataldi regia e gol

E' una passeggiata di salute, questo pranzo di domenica all'Olimpico. Ci voleva la Spal dopo una terribile settimana. In questa undicesima giornata la Lazio allunga sulla Roma e tiene saldo il quarto posto, dopo la sconfitta con l'Inter. Adesso bisognerà aspettare il Milan il 25 novembre all'Olimpico per riprovare a invertire il trend negli scontri diretti, ma per lo meno prosegue la cavalcata Champions infallibile contro le “piccole”.Bella parata su un tiro-cross di Antenucci, nel secondo tempo è praticamente uno spettatore. Deve solo uscire sulla trequarti per anticipare la ripartenza di Paloschi. AttentoSbaglia come al solito qualche passaggio di troppo, si perde Antenucci sull'immediato pareggio. Nel secondo tempo però ritrova il sereno. AltalenanteSi fa ammonire perché sorpreso da un lancio di Vanja Milinkovic. Poi sbaglia anche lui non aiuta Wallace nella copertura al centro. IncertoIl cross di Lazzari non trova la sua ostruzione, poi però è sempre perfetto in anticipo. Festeggia lo stesso l'ufficialità del rinnovo. EspertoLa sua forza di volontà non supera i limiti della sua tecnica. Sbagli tanti appoggi, ma in fondo non fa rimpiangere Marusic. AttivoFa sempre il lavoro sporco, è su ogni palla. Ne recupera una al limite dell'area avversaria e fa partire una bomba. StakanovistaE' modesto nel palleggio, ma mette grinta e coraggio a tutto campo. Aveva voglia di riprendersi la Lazio, così nel secondo tempo scaglia un missile all'incrocio. Figliol prodigoE' ancora in ritardo, mette alle stelle un cross in area perfetto di Lulic. Eppure è lui da mezzala, in assenza di Leiva e Badelj, il vero regista.Torna a sgroppare come un trenino nonostante l'affaticamento al polpaccio, ma non riesce a riprendere Lazzari sulla sua fascia. AcciaccatoFa salire la squadra, copre la palla e fa le sponde, ma sbaglia un gol già fatto da pochi metri. Meglio in versione assistman. GenerosoTorna il sole sulla Lazio non appena Immobile calcia al volo. E' la settima meraviglia di Ciro, di piattone l'ottava. Ripiega e aiuta persino in difesa. Il palo di testa gli nega la tripletta e, da capocannoniere, la vetta. InfinitoParte da centrocampo, supera due avversari come birilli, ma non scarica per Immobile e calcia alto. Poi è Milinkovic a negargli la gioia. EgoistaRitorna ed è uno spettacolo rivedere anche solo le sue accelerate. E' il venticinquesimo giocatore utilizzato in questo campionato da Inzaghi. BentornatoEntra a giochi fatti. Un quarto d’ora abbondante di grinta, non vede l'ora di tornare a giocare con costanza. SfortunatoLa pioggia gli fa rivedere pronti via alcune scelte, la vittoria rocambolesca le premia tutte. Rimane fermo in ogni sua decisione (compreso il modulo) e stavolta trasmette alla squadra convinzione. Le sfide a pranzo continuano a portargli fortuna: è la quinta vittoria (dopo Palermo, Roma, Benevento e Crotone) su sei confronti a quest'ora, l'unico ko con la Juve a mezzogiorno e mezza. ComandanteNon consulta il Var ed è grave l'errore perché gli manca un rosso nel taccuino. Alla fine del primo tempo non vede il tocco da ultimo uomo di Vicari su Immobile per terra. E pensare che Ciro è suo vicino di casa a Torre Annunziata. Presuntuoso