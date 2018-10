© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in alto in classifica, la Lazio, nonostante non voli certo come un tempo in campo. Soffre troppo, sbaglia tanto, ma è normale dopo Francoforte e un altro derby perso. L’impressione è che questo gruppo non sia affatto sereno e, senza testa sgombra, è impossibile ritrovare pure il gioco.Si lancia a valanga e nega il gol a Benassi. Strepitosa parata d’istinto, compito più facile su altre conclusioni. Il problema è che continua a mettere i brividi coi piedi. Discontinuo.Al 27’ il folle passaggio a Benassi dentro l’area, su di lui fa ciò che vuole la Fiorentina.. Inzaghi lo toglie addirittura al 56’ fra i fischi del pubblico laziale. Disastro.Rieccolo attento e concentrato a fare persino gli straordinari sui buchi che si creano a destra. Quasi al 90’ devia un traversone che vale un gol. Nazionale.Mura subito Pjaca, poi è sempre attento in ogni chiusura sino alla fine su Sottil. Corona il rientro col l’assist di testa per il gol d’Immobile. Redivivo.Sembra subito distratto, ma Biraghi altissimo sulla sua fascia è un cliente scomodo. Fa appena una discesa e un cross per Caicedo. Comparsa.Dopo 49 secondi calcia al volo dal limite di poco fuori. Indemoniato, pressa a tutto campo. Vuole dare l’esempio ed è prezioso. Moto perpetuo.Ci mette il sudore e stavolta persino il sangue, ma fatica più del solito a contenere gli avversari. Calcia pure il corner vittoria. Guerriero di classe.Ancora una volta pesante sulle gambe, sembra in campo per inerzia. Ci mette l’impegno, ma ci si aspetta molto di più dal suo genio. Fantasma.Da inizio gara sembra sofferente, poi è la sua tecnica a dover essere perdonata. Ecco quindi la standing ovation per una discesa con il cuore. Eroe.Si sacrifica, fa le sponde, si divora due gol, ma per fortuna è in fuorigioco. Di testa non trova la porta, ma almeno ci prova. Operaio.Si danna l’anima, va a prendersi gli spazi in ogni zona. Poi entra in porta con tutta la palla per il primo gol in carriera ai viola. Killer infallibile.Il suo ingresso dà una scossa. Hugo è costretto a falciarlo perché involato verso la porta. Quasi allo scadere con un missile costringe Lafont al colpo di reni. Pimpante.Si lascia superare da Chiesa, ma rispetto a Wallace è comunque una sicurezza. Spazza di testa nel finale convulso, anche lui fornisce il suo aiuto.Sotto lo sguardo del fratello Pippo ritrova la vittoria, ma la sua squadra è molle nei contrasti e isterica nei passaggi. Nella ripresa toglie Immobile per Berisha, abbassa il baricentro e si espone incomprensibilmente all’assedio viola.Prima dirige all’inglese e fa innervosire i giocatori in campo, poi punisce le simulazioni e tira fuori 8 cartellini. Si dimentica quello a Lafont per una manata a Leiva. Dubbi su due rigori (uno per parte) non concessi.