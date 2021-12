Lazio, Pacheta strizza l'occhio a Vavro: «Centrale duro e con buona tecnica. Molto bravo»

Con zero minuti in stagione Denis Vavro è senza dubbio uno dei calciatori che la Lazio dovrà piazzare già nel mercato di gennaio. Il difensore slovacco non è riuscito a convincere nemmeno Sarri, confermandosi un investimento sbagliato dal club (circa 11 milioni di euro). Il periodo migliore negli ultimi due anni e mezzo Vavro lo ha vissuto lontano da Roma. In 24 mesi passati nella Capitale il difensore ha raccolto solamente 19 presenze. In soli cinque mesi in Spagna all’Huesca nella seconda parte della passata stagione ha convinto molto di più con 11 presenze che però non hanno aiutato il club aragonese ad evitare la retrocessione.

Valladolid, Pacheta su Vavro: «Centrale duro e con buona tecnica, ma…»

Proprio all’Huesca il difensore slovacco ha conosciuto l’allenatore Juan José Rojo Martin, meglio conosciuto come Pacheta. Quest’ultimo in estate è passato al Valladolid di Ronaldo "Il Fenomeno" e non ha mai nascosto la sua ammirazione per Vavro. In un’intervista rilasciata di recente al portale iberico AS è tornato sull’argomento: «Vavro l'ho avuto l'anno scorso ed è molto bravo, ma non posso mettermi a valutare la stragrande maggioranza dei nomi che escono. Sono tutti buoni calciatori». Prima il tecnico ci ha girato intorno, poi è tornato sulla questione: «Lui l'ho avuto l'anno scorso ed è un centrale duro, con una buona tecnica ed è un bravo ragazzo, ma non vi dirò se lo stiamo valutando o meno». Difficile non considerare il Valladolid in corsa per Vavro, garantisce Pacheta.