Missione riconquistare l’Olimpico dopo la figuraccia con l’Udinese e appena 5 punti (in 5 gare) conquistati sino a questo momento. Le tossine della Champions non possono diventare un ostacolo: «Anzi, dobbiamo trasferire tutto quest’entusiasmo della qualificazione agli ottavi in campionato». E’ l’antidoto d’Inzaghi agli acciacchi di gruppo e all’assenza di qualche big prezioso. Teme il Verona col fiato sul collo a un solo punto. Teme sopratutto il dispendio contro il Brugge sino all’ultimo respiro. La Lazio però adesso non può più permettersi nessun passo falso in territorio italiano. Deve sfruttare i prossimi due mesi per risalire la classifica sino al quarto posto: «Sicuramente le sei gare europee ravvicinate ci hanno tolto parecchie energie fisiche e mentali, ma ora dobbiamo resettare tutto. Abbiamo comunque raccolto 17 punti, nonostante varie vicissitudini fra Covid e qualche infortunio. Ora avremo 4 partite nei prossimi 10 giorni e dovremo trovare la miglior continuità di rendimento».

Non sarà facile contro Verona, Benevento, Milan e Napoli per chiudere in bellezza quest’anno. Inzaghi spera anche di migliorare i numeri di una difesa, che è riuscita solo due volte (Cagliari e Crotone) a non subire gol. Mica facile quando hai Luiz Felipe così affaticato, Patric alle prese col torcicollo e Acerbi costretto a uno straordinario dietro l’altro. Il più utilizzato della rosa (ovviamente l’ex Sassuolo) resterà comunque al suo posto con Radu sul fianco sinistro. Luiz Felipe è stato e insidiato da Parolo adattato su quello destro. Questa l’ultima prova di ieri a Formello di cui non si può non tener conto, anche se l’ultima rifinitura di stamattina potrebbe portare qualche sorpresa in serbo. In porta il solito ballottaggio, con Reina ancora favorito.



BALLOTTAGGI

L’emergenza è anche a centrocampo. Lo sfidante Juric – tra l’altro fra i papabili per un eventuale post Inzaghi – in conferenza chiedeva aiuto al cielo. Era Luis Alberto il primo giocatore che avrebbe tolto alla Lazio, così nella rifinitura viene accontentato: lo spagnolo non si presenta all’allenamento, si trascina un fastidio all’adduttore da tempo e resta a riposo. Al suo posto viene testato Akpa Akpro con Leiva e Milinkovic, Lazzari e Marusic (in vantaggio su Fares) sulle fasce.



RIPOSO

Inzaghi non vuole rinunciare a bomber Ciro in attacco, nonostante avrebbe bisogno di riposo. E’ la cabala ad assecondarlo: finì 0 a 0 all’Olimpico nel recupero del 5 febbraio, ma lo scorso 26 luglio invece proprio Immobile ribaltò il risultato a Verona con una tripletta per il definitivo cinque a uno. Scontata ad ogni modo la staffetta con Correa, anche lui a segno in quell’incontro e ora acciaccato. A meno che l’argentino in extremis non superi Caicedo, al momento convinto di tornare dal primo minuto.



SORTEGGIO

All’Olimpico dunque un turnover mirato per provare a centrare la seconda vittoria (sinora c’è solo il 2 a 1 col Bologna) di questo campionato. Sino a febbraio Inzaghi potrà concentrarsi solo su questo obiettivo. Dopodomani però si concederà una piccola parentesi sul prossimo avversario degli ottavi che uscirà dal sorteggio di Nyon. City, Chelsea, Liverpool, Psg, Real o Bayern Monaco: «Sapremo che ci troveremo di fronte mostri sacri del palcoscenico europeo – chiosa il tecnico – ma a chiunque capiterà la Lazio non sarà contento. Abbiamo realizzato un sogno, ma ora non diventeremo la Cenerentola della Champions».

