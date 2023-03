Lazio in Olanda per beffare la tradizione, ma la trasferta europea diventa un incubo senza Immobile

Ci ha provato a lasciare uno spiraglio aperto per il derby, ma alla fine Immobile non ce la farà. Tra oggi e metà settimana erano previsti degli accertamenti per monitorare le sue condizioni, ma alla fine sono stati cancellati. Ulteriore segnale che stavolta il bomber difficilmente farà uno dei suoi soliti miracoli, ma almeno, visti i quattro infortuni muscolari stagionali e gli acciacchi alla caviglia, potrà rifiatare per tornare al meglio dopo la sosta.

Lazio, le parole di Sarri su Immobile

Una notizia che di certo non fa piacere a Sarri considerando che senza il suo attaccante principale (ma anche l’unico da area di rigore in rosa) i gol stanno arrivando col contagocce. Sono solo 8 infatti i centri nelle ultime 11 gare giocate, dei quali 3 siglati proprio da Ciro: «L’anno scorso dopo 26 partite aveva 19 gol – ha sottolineato Sarri – mentre quest’anno ne ha dieci in meno avendo giocato meno. Il resto dei giocatori sono invece in linea. Ciro per noi è importante, possiamo giocare bene anche senza, ma qualcosa ci manca quando non c’è».

Dato da incubo in Europa senza Immobile

Ancora straordinari quindi peral centro dell’attacco, ma adesso, al suo pupillo, Sarri chiede più incisività. Il brasiliano è a secco dallo scorso 24 gennaio. Nelle ultime uscite ha tirato poco rispetto alle possibilità avute e quando è riuscito a calciare ha sprecato molto. In Olanda, quindi, il numero 7 dovrà riscattarsi anche per smentire le statistiche internazionali senza Ciro. In 15 precedenti la Lazio ha raccolto appena tre vittorie e tre pareggi a fronte di nove sconfitte. Poco, ma ancora meno se si considerano le otto trasferte senza il capitano con due pareggi e sei ko. Nessuna vittoria senza Immobile, proprio ciò che invece servirà per ribaltare la sconfitta in casa, altro exploit mai successo nelle precedenti cinque occasioni nella storia biancoceleste. Per una volta la Lazio vuole beffare la tradizione.