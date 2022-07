Lazio, arrivano i nuovi acquisti Marcos Antonio e Casale ad Auronzo. Con loro Hysaj, Marusic e Acerbi

Tutti confermati gli arrivi ad Auronzo di Cadore. In un sol colpo Sarri ottiene ben cinque calciatori determinanti per le rotazioni della sua Lazio. Il Comandante, scontento a inizio ritiro per la rosa ancora incompleta, pian piano sta recuperando i pezzi tra i rientri dei nazionali e i colpi chiusi sul mercato dalla società. Domani andrà in scena la prima amichevole di questo precampionato. Alle ore 18 la Lazio allo stadio Zandegiacomo affronterà i dilettanti dell’Auronzo, ma già da oggi il gruppo salirà a quota 30 elementi.

Lazio, arrivano in cinque ad Auronzo

Gli ultimi cinque arrivati sono divisi tra nuovi acquisti e reduci dalle convocazioni con le Nazionali. Nel primo pomeriggio hanno infatti raggiunto l’albergo Auronzo sia Marcos Antonio che Casale. Il brasiliano aveva già svolto le visite mediche lo scorso 21 giugno, mentre l’ex Verona le ha effettuate nella giornata di ieri. Sono stati loro i più acclamati dai tifosi presenti al cancello della struttura. Dopodiché è stato il turno di Marusic e Hysaj. Nessun commento infine per Acerbi. Il difensore ha confermato la sua presenza in ritiro, ma vivrà praticamente da separato in casa in attesa di sistemazione. L’ultimo che si aggregherà al gruppo è Milinkovic, atteso già domani sotto le Tre Cime di Lavaredo prima di eventuali sviluppi anche sul fronte Romagnoli.